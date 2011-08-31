- 2011年08月31日截至今年第二季度，美国实际国内生产总值还没有恢复到本轮经济衰退以前的水平
- 2011年08月31日目前俄罗斯天然气每千立方米的价格约400美元，而俄方表示在这个价格基础上还有可能进一步涨价，所以“我们没有选择余地，只能把国家锅炉房里的天然气换成煤”
- 2011年08月31日印度财政部首席顾问巴苏预计，虽然本财年第二季度经济增长不大可能超出预期，但本财年下半年经济增长将会有显著提高
- 2011年08月31日今年英国旅游局就在网站上推出了“英超游”专题，其中包括英超导览、球星介绍等内容，并有埃弗顿队的美国门将霍华德等在英超效力的国际球星为游客介绍当地的饮食起居
- 2011年08月31日据彭博消息，在美国就业形势和收入状况趋于恶化的情况下，其消费者信心指数也下降到了两年以来的最低点。
- 2011年08月31日公司煤炭量价齐升，驱动收入快速增长
- 2011年08月31日公司混凝土机械、起重机、挖掘和环卫机械均稳步增长，毛利率继续提升
- 2011年08月31日公司整体市场份额尤其是海外市场的拓展导致各项费用支出加大，进一步吃紧现金流
- 2011年08月31日因粮油食品业务获得的营收增加，公司上半年经营活动现金流由去年同期-3.97亿元变化至5.93亿元
- 2011年08月31日经济学家许小年发表演讲表示，对中小企业要平等待遇，开放垄断性行业；中小企业赋税太重，应当减轻负担。
- 2011年08月31日重庆市居民收到的月饼作为公司福利，应并入工资薪金所得缴税。如个人月薪所得减去“三险一金”等费用，未超过3500元，将不予征缴“个税”。
- 2011年08月31日受原材料上涨和需求低迷两头挤压，公司净利润连续三个季度下滑
- 2011年08月31日成本控制及实际所得税率下降是公司上半年净利增加的主要原因
- 2011年08月31日受原材料成本上涨和需求持续低迷所累，公司净利润下降近四成
- 2011年08月31日湖北高校贷款总额已达133亿元，省政府提出高校闲置土地须在2012年底以前通过拍卖偿还债务。
- 2011年08月31日上半年水泥和房地产业务发力，但水力发电业务却出现了大幅下滑，拖低了葛洲坝整体毛利率，创3年新低
- 2011年08月31日公司投资收益同比有所减少，主营业务持续经营亏损，公司毛利率三个季度持续下滑
- 2011年08月31日北京市公交集团从9月1日起，早晚高峰加车3000余次，同时早晚高峰期间延时半小时。
- 2011年08月31日香港交易及结算所有限公司预计将在10月份落实人证港币交易通和双币双股发行机制的细节。双币双股发行机制允许企业同时使用人民币和港元进行首次公开募股
- 2011年08月31日根据此前日本政府对中国公民申请个人游单次签证的要求，申请者的年收入需在10万元以上，且必须有一定的职业地位
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