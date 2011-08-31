美联储报告称近期美国经济增长缓慢 2011年08月31日 截至今年第二季度，美国实际国内生产总值还没有恢复到本轮经济衰退以前的水平

乌克兰将大幅削减俄罗斯天然气进口 2011年08月31日 目前俄罗斯天然气每千立方米的价格约400美元，而俄方表示在这个价格基础上还有可能进一步涨价，所以“我们没有选择余地，只能把国家锅炉房里的天然气换成煤”