报告显示我国合成毒品滥用呈低龄化趋势 2011年06月22日 自2005年以来，全国海洛因滥用比例持续下降，冰毒滥用比例持续增长，表明我国传统毒品滥用得到有效遏制，但合成毒品滥用情况突出

研究显示人类有感知地球磁场的潜力 2011年06月22日 如同鸟类一样，人眼中一种蛋白质可感知地球磁场

英研究发现可卡因上瘾与大脑结构异常有关 2011年06月22日 目前需要进一步研究来证实，是吸食可卡因造成了大脑结构异常，还是大脑结构原本就有异常者更易上瘾

多部委抽查食用油库存 限价令或有望解除 2011年06月22日 由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。

银联卡在台服务升级 计程车高铁均可使用 2011年06月22日 目前，全台银联卡特约商户已有近4万家，全台可使用银联卡的ATM共1.7万台，覆盖率达70%

研究显示吸烟易导致前列腺癌复发 2011年06月22日 哈佛大学的研究称，与从不吸烟者相比，吸烟者前列腺癌复发几率要高61%，而且他们死于前列腺癌的几率也比从不吸烟者高61%

温州高速交警副大队长胡基林醉驾被判拘役并开除公职 2011年06月22日 今年6月11日凌晨，胡基林饮酒后驾驶一辆黄色福特轿车，行经温州锦绣路和车站大道交叉路口时，追尾撞上了同车道前方等候通行信号的出租车，造成两车损坏

气象专家解读6月以来南方洪灾成因 2011年06月22日 江西省气象台统计，今年6月1日到20日降雨量为316毫米，较历年同期偏多6.6成

一年期央票发行利率上升 加息在即 2011年06月22日 一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。