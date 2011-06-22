- 2011年06月22日高端手机补贴的取消，使5月净增3G用户大幅低于市场预期，但中金公司任然看好，建议投资者乘机加仓
- 2011年06月22日目前尚不方便透露具体入股比例
- 2011年06月22日专家认为，“六方会谈”重启与否原因复杂，朝鲜的态度成为关键
- 2011年06月22日中央党校副校长陈宝生表示，中国共产党执政合法性来自建立新中国，可能有些人对党和政府的某些政策、某些措施会有这样那样的看法，但总体上，中国人民是拥护中国特色社会主义的，是支持党执政的
- 2011年06月22日澳洲航空公司今天和飞机发动机制造商劳斯莱斯达成1亿美元的和解协议。去年11月因飞机发动机在半空爆炸，导致澳航停飞所有A380客机。
- 2011年06月22日自2005年以来，全国海洛因滥用比例持续下降，冰毒滥用比例持续增长，表明我国传统毒品滥用得到有效遏制，但合成毒品滥用情况突出
- 2011年06月22日如同鸟类一样，人眼中一种蛋白质可感知地球磁场
- 2011年06月22日目前需要进一步研究来证实，是吸食可卡因造成了大脑结构异常，还是大脑结构原本就有异常者更易上瘾
- 2011年06月22日由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。
- 2011年06月22日目前，全台银联卡特约商户已有近4万家，全台可使用银联卡的ATM共1.7万台，覆盖率达70%
- 2011年06月22日截至6月20日，富达中国自年初以来已经下跌逾20%，而其比较基准指数--摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China)的跌幅则为4%
- 2011年06月22日哈佛大学的研究称，与从不吸烟者相比，吸烟者前列腺癌复发几率要高61%，而且他们死于前列腺癌的几率也比从不吸烟者高61%
- 2011年06月22日今年6月11日凌晨，胡基林饮酒后驾驶一辆黄色福特轿车，行经温州锦绣路和车站大道交叉路口时，追尾撞上了同车道前方等候通行信号的出租车，造成两车损坏
- 2011年06月22日中央纪委副书记吴玉良在谈“我行贿了”等网站时表示，要高度重视互联网在党风廉政建设和反腐败中的重要作用，同时有关部门也要按照国际通行的做法，依法加强对互联网的管理
- 2011年06月22日江西省气象台统计，今年6月1日到20日降雨量为316毫米，较历年同期偏多6.6成
- 2011年06月22日一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。
- 2011年06月22日《江泽民在上海 1985—1989》一书出版座谈会21日下午在上海举行，解放军总政治部副主任贾廷安，上海市委副书记、市长韩正出席座谈会，中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声发表讲话
- 2011年06月22日加拿大能源公司昨日表示，与中国石油合作开发页岩气的谈判破裂
- 2011年06月22日VIE本属官方默许的合规安排，突然出现不确定性，引发了业界对于政策收紧的担忧。如果消息属实，“不止支付行业，不止互联网产业，中国民企的境外上市通路，怕被根本性动摇，这是全体创业者的一个恶梦。
- 2011年06月22日
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