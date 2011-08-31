- 2011年08月31日中国铁建中期业绩微增8%，值得注意的是，经营活动现金流由去年同期14.2亿元变化至-125.7亿元
- 2011年08月31日当日中国平安停牌，H股报81.7港元，如果郑裕彤是以这个价格沽空平安H股的话，通过上述平仓操作，则可每股套利10.2港元，合计近20亿港元
- 2011年08月31日据华尔街日报消息，中国网络游戏和媒体公司盛大互动娱乐有限公司(Shanda Interactive Entertainment Ltd., 简称：盛大互动娱乐)31日表示，第二季度净利润较上年同期下降95%，因费用增加带来的影响超过收入增长带来的提振。
- 2011年08月31日公司通过加快开店和提升规模效益在一定程度上弥补了同店增长不足，但是，门店扩张导致费用率的上升
- 2011年08月31日但由于燃料成本高企、财务费用上升等因素影响，公司上半年业绩同比下滑
- 2011年08月31日公司2季度综合毛利率为25%，下降3个百分点，且创3年新低
- 2011年08月31日渣打银行东半球研究总监兼亚洲区总经济师关家明表示，全球经济二次探底不太可能，
- 2011年08月31日部分修改后的条款引发民众担忧，有观点认为，一些“无法通知”“通知可能有碍侦查”等情形，或导致侦查机关可以随心所欲决定是否通知家属，“秘密拘捕”泛滥成灾。
- 2011年08月31日自2009年7月IPO重启至今 ，A股市场上共有134家PE背景的公司股票解禁上市，涉及150家PE的248个投资项目 。PE机构总计获得690.0亿元的账面回报，其中实际已减持部分收益为141.8亿元，平均账面回报率为13.39倍
- 2011年08月31日据华尔街日报消息，中国最大的航运公司中国远洋控股股份有限公司30日受到全球最大航运交易所的批评。此前有关方面称，中国远洋拒绝按照2008年船运繁荣期签下的长期租约付款
- 2011年08月31日目前中国对外投资已跃居世界第五位，跻身世界资本输出大国的前列。
- 2011年08月31日“基金大师”安东尼•波顿(Anthony Bolton)暗示，2013年4月以后，他将不会续任富达中国特殊情况基金(Fidelity China Special Situations)的经理
- 2011年08月31日住建部住宅产业化促进中心30日表示，保障性住房建设材料、部品采购信息平台已进入测试阶段，将于9月正式启动，这一专门服务于全国保障房项目的巨型超市，旨在为保障房提供价廉物美的产品。
- 2011年08月31日中坤集团董事长、曾经是中国政府官员的黄怒波已达成初步协议，拟在冰岛东北部买下300平方公里的未开发土地。他计划在那里建造一个生态旅游度假胜地和高尔夫球场。
- 2011年08月31日此次社保基金的减持数为900万股H股，每股平均价4.92港元，套现4428万港元
- 2011年08月31日港交所行政总裁李小加昨日在港表示，为鼓励人民币离岸市场发展，港交所正积极研究包括“双币双股”在內的人民币股票以及协助人民币股票的人证港币交易通(TSF)机制，预计两项措施细节将在今年10月份落实完成
- 2011年08月31日据中国证券报消息，有消息人士称，“十二五”期间，交通运输部对交通信息化领域的直接投资将较“十一五”期间翻两番
- 2011年08月31日本周以来盛传的明星基金经理李旭利被警方带走调查并被刑拘的消息昨天得到了上海警方的证实，而与此同时据传被抓的另一位明星基金经理郑拓仅仅是被警方调查，目前尚未被公安机关采取强制措施
- 2011年08月31日2012冷冻年度空调行业面临的环境有所改变，预计行业整体销售量将同比增长10%，市场规模在4050万台左右，出口市场持平或下降
- 2011年08月31日作为离岸人民币业务中心，香港首要任务是搭建一个“外循环”的金融平台，通过贸易和非贸易项目，把人民币推到国际市场
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