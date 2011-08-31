盛大互动娱乐第二季度净利润下降95% 2011年08月31日 《财经》综合报道 据华尔街日报消息，中国网络游戏和媒体公司盛大互动娱乐有限公司(Shanda Interactive Entertainment Ltd., 简称：盛大互动娱乐)31日表示，第二季度净利润较上年同期下降95%，因费用增加带来的影响超过收入增长带来的提振。

安东尼•波顿暗示2013年将离开富达中国基金 2011年08月31日 《财经》综合报道 “基金大师”安东尼•波顿(Anthony Bolton)暗示，2013年4月以后，他将不会续任富达中国特殊情况基金(Fidelity China Special Situations)的经理