宝钢股份上半年净利润下降36.9% 2011年08月31日 《财经》综合报道 据华尔街日报消息，宝山钢铁股份有限公司(Baoshan Iron & Steel Co. , 600019.SH, 简称：宝钢股份)30日公布，上半年净利润较上年同期下降36.9%，主要受原材料成本持续上涨以及国家推行的紧缩货币政策令下游行业的需求持续低迷的拖累

星巴克将推出单杯咖啡产品 2011年08月31日 《财经》综合报道 据华尔街日报31日消息，星巴克(Starbucks co. ,SBUX)表示，将从11月份开始在美国市场推出适用于Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR)单杯咖啡机的咖啡包，届时消费者可以在食品店以及专营零售店买到这一新产品