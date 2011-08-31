- 2011年08月31日明尼阿波利斯联邦储备银行行长Narayana Kocherlakota表示，美国的失业率仍处于令人担忧的高位，但也称，金融危机之后的经济复苏势头往往会十分缓慢。
- 2011年08月31日上市公司2011年半年报披露今日结束。数据显示，沪深两市共有2244家上市公司披露半年报，这些公司共实现营业收入10.13万亿元，同比增长25.78%；实现归属于上市公司股东的净利润9943.30亿元，同比增长22.31%
- 2011年08月31日公司投资收益已进入收获期，受传媒业务重组影响，短期影响净利增长，长期利好
- 2011年08月31日据华尔街日报消息，宝山钢铁股份有限公司(Baoshan Iron & Steel Co. , 600019.SH, 简称：宝钢股份)30日公布，上半年净利润较上年同期下降36.9%，主要受原材料成本持续上涨以及国家推行的紧缩货币政策令下游行业的需求持续低迷的拖累
- 2011年08月31日在房地产调控的背景下，中国建筑地产业务上半年销售额创历史新高，达到490亿元
- 2011年08月31日据华尔街日报31日消息，星巴克(Starbucks co. ,SBUX)表示，将从11月份开始在美国市场推出适用于Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR)单杯咖啡机的咖啡包，届时消费者可以在食品店以及专营零售店买到这一新产品
- 2011年08月31日公司2季度综合毛利率为25%，下降3个百分点，且创3年新低
- 2011年08月31日上半年实现利润总额65.96亿元，比上年同期增加16.15亿元，增长32.44%；实现归属于母公司股东的净利润51.00亿元，比上年同期增加11.98亿元，增长30.69%
- 2011年08月31日统计数据显示，17家券商上半年共实现自营收入合计56.4亿元， 其中，15家券商自营收益实现盈利，中信证券以23亿元居首
- 2011年08月31日据机构预测，每年团购由于不开发票，躲避国家税款或超过5亿元人民币
- 2011年08月31日要引导农民工有序融入城市，需要提高农民工群体对城市公共事务的参与度，使他们在政策制定和实施过程中享有更多的发言权和责任。
- 2011年08月31日日前第一创业证券公司已将注册资本金由15.9亿元增至19.7亿元。本次增资扩股完成后，第一创业的净资本超过33亿元
- 2011年08月31日2010年11月，黑龙江省首次启动“一日捐”活动，提倡个人捐赠不低于一天经济收入的善款，在职职工按实际月工资总额除以22个工作日得出捐款数额。
- 2011年08月31日鸡蛋零售价格上涨1%，涨幅扩大0.2个百分点，创下每公斤10.21元新高。
- 2011年08月31日据报道，二季报显示，尚德及赛维LDK分别亏损2.59亿美元和8770万美元，尽管常州天合取得盈利，但仅1110万美元。唯有英利盈利达到5810万美元
- 2011年08月31日近日，浙江义乌一条未开业的夜市小摊经营权开租，480个摊位吸引了近两万人排队抢购，有的一个摊位竟卖出了十几万的天价。
- 2011年08月31日16家上市银行半年报公布完毕。统计显示，16家上市银行上半年共实现净利润4610.88亿元，同比增长34.27%，符合此前市场预期
- 2011年08月31日格罗斯管理着1．2万亿美元基金，随着美国国债价格的上涨，该基金在过去四周里损失了0.97%。今年以来，格罗斯的基金仅上涨3．29％，表现差于巴克莱银行美国债券指数4．55％的涨幅。
- 2011年08月31日日前，河南省审计厅公布对全省100家房地产开发企业2010年度税费征管情况的专项审计调查报告。结果显示，去年审计部门抽查15家房地产企业，共查出偷逃税887万元。在对27家房地产企业的审计调查中发现，少缴纳土地增值税2527万元。
- 2011年08月31日野田佳彦表达出了对日元升值等一系列棘手问题的担忧，并承诺尽快制定应对措施。有分析认为，他即将承担起控制巨额公共债务与重振经济的双重艰巨任务。
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