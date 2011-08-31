- 2011年08月31日继被诟病为“趁火打劫”的“加名税”之后，“月饼税”又饱受争议，任志强在微博中直言，“月饼税”即使合法也应改掉。
- 2011年08月31日8月26日，内地标准级皮棉销售均价19182元/吨，较上周上涨115元/吨，涨幅0.6%；纽约棉花期货10月合约结算价折人民币进口成本21905元/吨，较上周下跌486元/吨，跌幅2.2%。
- 2011年08月31日吴英的父亲吴永正透露，一审前，东阳市政府十几名官员曾写联名信，要求一审法官判处吴英死刑。一审判决完后，这些官员又曾到省高院，要求二审维持原判。
- 2011年08月31日乌克兰总理阿扎罗夫说，有关乌方在同莫斯科的诉讼前景问题，基辅官方已经与乌克兰以及国际专家进行了相关磋商，开始进入诉讼程序。
- 2011年08月31日面对成本的不断上升和行业的激烈竞争，公司销售净利率稳步提升
- 2011年08月31日截至今年6月，春季购房潮推动美国多数城市的房价连续第三个月上涨。但是，房地产市场依然脆弱，预计今年余下时间内房价可能下跌。
- 2011年08月31日截至今年6月，春季购房潮推动美国多数城市的房价连续第三个月上涨。但是，房地产市场依然脆弱，预计今年余下时间内房价可能下跌。
- 2011年08月31日2011年9月10日起，五粮液将对产品出厂价格上调20%-30%，这是五粮液今年以来的首次提价，也是今年下半年第一家提价的白酒企业
- 2011年08月31日按照台湾地区“人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例”第11条，台大医院和成大医院被处以最高15万元罚款。如果日后一旦确定受赠者遭感染，这两家医院还要追究刑事责任，还可能处3年以上、10年以下有期徒刑。
- 2011年08月31日据上海证券报30日消息，虽然环渤海动力煤价格指数已经连续8周下降，但8月下旬以来，山西省一些地区的煤炭价格却率先上涨。据了解，近期山西不少地区的煤炭价格上涨30元/吨左右
- 2011年08月31日“十二五”期间，全国商品化可再生能源占全部能源消费总量的比重要达到9.5%以上
- 2011年08月31日本月24日，计划向国际空间站提供食物和能源补给的俄罗斯货运飞船“进步M-12M”在发射5分钟后坠毁，原因是其所搭乘的“联盟”型运载火箭的第三级动力设备发生故障。
- 2011年08月31日8月28日， 在广东番禺打工的8名女工在一个服装批发市场逛街时被市场保安当成小偷捆绑殴打，之后更被绑住双手在市场内游街示众。事后，该市场向每位女工赔偿9000元，要求女工不得向媒体宣扬此事。
- 2011年08月31日8月31日，人民币汇率比昨日小幅回落，为1美元对人民币6.3867元。
- 2011年08月31日比亚迪上半年共需支出薪酬47亿元，其人力成本支出也成为中小板创业板中最高的企业
- 2011年08月31日卡恩亲自开车与妻子来到总部设在华盛顿的国际货币基金组织，与现任总裁克里斯蒂娜.拉加德短暂会晤后，又与员工们见了面。
- 2011年08月31日据第一财经日报消息，中粮集团食用油加工平台中国粮油控股8月30日发布半年报，预计该公司今年年底大豆等油籽压榨能力将达到1038万吨
- 2011年08月31日“十二五”期间新建焦化厂将以200万吨以上规模为主，预计将新建产能（通过置换）1.2亿吨左右，投资金额约800亿元，其中，仪器自动化投资约35亿元
- 2011年08月31日87.5%的人认为保健品“虚假和夸大宣传的情况较多”；66.0%的人认为，保健品滥用“孝心”宣传的情况较多，有绑架消费者之嫌。
- 2011年08月31日德国和法国此前也分别递交了申请，分别拟解冻14亿美元和72亿美元利比亚资产，用于恢复其战后的服务设施，并施以人道主义援助。
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