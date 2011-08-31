- 2011年08月31日卡扎菲之子哈米斯(Khamis)一名被俘保镖的话称，当地时间26日下午1时30分左右，卡扎菲和儿子哈米斯在的黎波里某处开会。
- 2011年08月31日贵州茅台30日公布半年报显示，公司共生产茅台酒及系列产品29325 吨，与上年同一生产轮次相比增10.14%；实现营业收入982582.34万元，同比增49.16%；营业利润688959.31万元，同比增57.27%；实现净利润490717.71万元，同比增58.31%
- 2011年08月31日工会筹备金的征收开始在北京推广。相较于筹备金的征收，筹备金的返还部分在《工会法》和《中国工会章程》中均未有详解
- 2011年08月31日从9月1日起，修改后的《中华人民共和国个人所得税法》将全面实施。
- 2011年08月31日投资收益减少以及盘基片业务不振直接导致净利润下滑40%
- 2011年08月31日实施修改后的个人所得税法之后，北京市470万纳税人将得到税收减免优惠，其中有229万人将不再需要缴纳个人所得税。
- 2011年08月31日由于公路经营权摊销、所得税及财务费用的增加幅度较大，四川成渝收入增长，净利润下降
- 2011年08月31日中报末期，因期间费用高企，且达到了利润总额的5.3倍，中华企业业绩持续下滑
- 2011年08月31日房地产黄金时候已经过去，大幅上涨是一个梦想。未来是一个精挑细选，进行结构性投资的时代。但是大幅下跌也不可能。因为货币依然宽松，仍然是负利率，即便下跌也要一个漫长的过程。很多有钱人第一投资项目仍然是房地产。
- 2011年08月31日净利润同比增加的主要原因，一是处置部分可供出售金融资产使得投资收益同比增加，二是财务费用的减少
- 2011年08月31日下一步财政部门将加快修订资源税暂行条例、房产税暂行条例、印花税暂行条例、城市维护建设税暂行条例、船舶吨税条例等税收行政法规；研究制定环境税法等财税法律法规。
- 2011年08月31日该项目投产后，将体现出茅台酒超强的毛利水平，预计年增加销售收入21亿元，实现利润10.51亿元
- 2011年08月31日中华慈善总会相关工作人员表示，中华慈善总会绝对不存在卖药行为，可能有人对项目不甚了解，所以产生了误会。而对于微博上所配的格列卫的图片，中华慈善总会的工作人员称，所配图片为印度产假药。
- 2011年08月31日从半年报数据看，除中国太保的偿付能力充足率为298%，仍高出监管红线（偿付能力充足Ⅱ类的标准是必须大于150%）一大截外，中国人寿、中国平安的偿付能力充足率下滑明显。
- 2011年08月31日上半年净息差为2.99%，同比上升43BP，与1季度2.98%基本持平
- 2011年08月31日2季度计提资产减值损失3575.3万元，同比减少77.87%，较1季度的1.91亿元也减少81.24%
- 2011年08月31日30日下午，一辆从安徽淮南开往浙江萧山的大客车被劫持，有劫匪用匕首劫持乘客，特警出动，劫匪已经被击毙，所有乘客已经被解救，有三到四名伤者被送往医院。
- 2011年08月31日相关人士29日晚透露，国务院促进中小企业发展领导小组会议将在9月召开，届时将进一步研究扶持中小企业发展的政策措施
- 2011年08月31日美联储8月议息会议纪要显示，有些联储高官主张采取更加确切的手段来刺激经济增长。经济数据面，标普公司宣布，6月的凯斯-希勒（Case-Shiller）美国20个大城市房价指数同比下降4.5%。
- 2011年08月31日在辜胜阻看来，对企业而言，目前面临严重的生存困境，只有摆脱生存困境才能实现转型升级
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