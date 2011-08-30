- 2011年08月30日东莞中大型企业如安加鞋业、飞利达鞋业、联运鞋业等公司已关闭或搬迁，麦斯鞋业、惠丰鞋业、永盛鞋业等多家鞋企正在大范围缩小生产规模，以应对订单不足以及不断攀升的成本压力
- 2011年08月30日在即将举行的第二届中阿经贸论坛上，将有中国国际清真食品穆斯林用品展、中国—阿拉伯国家能源化工产品展、中国—阿拉伯国家主题等六大商品贸易展览类活动亮相。
- 2011年08月30日李华在担任中国移动通信集团四川有限公司董事长、总经理期间，接受他人请托，利用职务上的便利，为多家公司谋取利益，先后多次收受他人财物累计人民币近1648万元
- 2011年08月30日当前中小企业生存困境最突出的表现有三方面，一是前所未有的融资难。二是十分严峻的用工。三是高成本时代来临
- 2011年08月30日由商务部、中国贸促会和宁夏回族自治区政府共同主办的“2011中国（宁夏）国际投资贸易洽谈会暨第二届中国· 阿拉伯国家经贸论坛”将与9月21日至25日宁夏银川举办。
- 2011年08月30日默克尔曾凭借执政表现给多数德国民众留下了坚定可靠、能力突出、善于调解各方矛盾的印象，但在短短几个月内这一印象“被颠覆”了
- 2011年08月30日野田曾两次担任民主党国会对策委员长，民主党2009年9月上台执政后，他先在鸠山政权担任财务省副大臣，后在菅直人政权就任财务大臣
- 2011年08月30日野田佳彦30日在日本国会众参两院首相指名选举中当选日本第95任首相。他是民主党执政近两年来的第三位首相，也是日本5年来的第六位首相
- 2011年08月30日研究人员在新一期《欧洲心脏病学杂志》上报告说，由于后来发现他汀类药物在防治心脏病方面效果非常明显，出于道德考虑，比较试验在2003年中止，开始给所有受试者都服用他汀类药物
- 2011年08月30日首日出场的名将当中，16届大满贯赛男单冠军费德勒、前美网女单冠军得主莎拉波娃、大威廉姆斯及女单2号种子兹沃纳列娃均闯过首轮关
- 2011年08月30日行为测试表明，与摄入不添加益生菌的同样膳食的实验鼠相比，经过鼠李糖乳杆菌喂养的实验鼠较少表现出情绪压力和焦虑
- 2011年08月30日公告称，本次价格调整将对公司2011年经营业绩产生积极影响
- 2011年08月30日15时15分，犯罪嫌疑人阳兵突然情绪激动，意图伤害人质，为确保人质安全，警方果断处置，将嫌疑人阳兵开枪击伤后擒获，两名人质安全解救
- 2011年08月30日野田在民主党执政能力遭到质疑、民主党政权失去民众信任的不利形势下出任新首相，既要重树民众对民主党政权的信心，又要处理好内政外交课题，其执政之路面临机遇与挑战
- 2011年08月30日更换了统一部、文化体育观光部、保健福祉部、女性家庭部等4个部门的长官，同时任命了总理办公室和总统府青瓦台的两名部长级官员
- 2011年08月30日裁定他在去年广州亚运会体操比赛中存在擅自改分的“欺骗”行为，邵斌的国际裁判等级由二级降至四级
- 2011年08月30日“双币双股”则有望在9至10月推出
- 2011年08月30日沈建光进一步指出，根本问题还是在利率双轨制，实际基准利率为负，但表外正利率高启，造成很多扭曲。
- 2011年08月30日这次地震发生在当地时间14时57分（北京时间14时57分），震中位于菲南部桑托斯将军市东南1406公里处，震源深度485公里，有可能发生余震
- 2011年08月30日仪式结束后，旅游团成员以及来自中国、俄罗斯、法国、美国等国的记者乘“万景峰”号轮船离开了罗津港，预计将于31日抵达朝鲜江原道的高城港
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