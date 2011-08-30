中移动四川公司原董事长李华受贿1648万元一审死缓 2011年08月30日 李华在担任中国移动通信集团四川有限公司董事长、总经理期间，接受他人请托，利用职务上的便利，为多家公司谋取利益，先后多次收受他人财物累计人民币近1648万元

英研究表明他汀类药物有抗感染功效 2011年08月30日 研究人员在新一期《欧洲心脏病学杂志》上报告说，由于后来发现他汀类药物在防治心脏病方面效果非常明显，出于道德考虑，比较试验在2003年中止，开始给所有受试者都服用他汀类药物

美网首日人气不足 费天王莎娃彭帅旗开得胜 2011年08月30日 首日出场的名将当中，16届大满贯赛男单冠军费德勒、前美网女单冠军得主莎拉波娃、大威廉姆斯及女单2号种子兹沃纳列娃均闯过首轮关

研究发现益生菌也能缓解焦虑 2011年08月30日 行为测试表明，与摄入不添加益生菌的同样膳食的实验鼠相比，经过鼠李糖乳杆菌喂养的实验鼠较少表现出情绪压力和焦虑

日本新首相野田佳彦面临机遇与挑战 2011年08月30日 野田在民主党执政能力遭到质疑、民主党政权失去民众信任的不利形势下出任新首相，既要重树民众对民主党政权的信心，又要处理好内政外交课题，其执政之路面临机遇与挑战

韩国总统李明博小幅改组内阁 更换4部门长官 2011年08月30日 更换了统一部、文化体育观光部、保健福祉部、女性家庭部等4个部门的长官，同时任命了总理办公室和总统府青瓦台的两名部长级官员