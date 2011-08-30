- 2011年08月30日日本政府当天决定，东京电力公司供电区内震灾和暴雨受灾地区解除限电令日期由原先规定的9月22日提前到9月2日，其他地区提前到9月9日
- 2011年08月30日英格兰地区的住房拥有率未来10年将降至63．8％，为上个世纪80年代中期以来的最低值。首付款过多、房价高企及银行按揭贷款要求严格是近几年住房拥有率降低的主要原因，并将在未来推动这一下降趋势持续
- 2011年08月30日荷兰莱顿大学研究人员以荷兰的大山雀为对象，对其在求偶期和交配期的叫声进行了研究。结果显示，城市产生的噪音迫使大山雀改换声调，以更高的频率“歌唱”
- 2011年08月30日菲驻华使馆临时代办蔡福炯透露，阿基诺总统计划9月1日先去爬八达岭长城，然后逛故宫
- 2011年08月30日野田佳彦是民主党执政两年来的第三位首相，人们期待他组阁后能拿出明确而切实可行的经济增长战略，扭转日本经济长期低迷局面
- 2011年08月30日这是2010年以来增幅最低的一个季度，显示在利率上调和国际债务危机不断的情况下印度经济增速继续放缓，不过这一增幅好于市场预期的7.6%
- 2011年08月30日比亚迪在8月22日公布的2011年中期报告显示，公司各项财务指标均有不同幅度的下滑，其中二季度业绩创新低，使之成为比亚迪自2003年涉足汽车领域以来最糟糕的业绩报告
- 2011年08月30日有着债券天王之称的格罗斯管理着1.2万亿美元基金，是美国传奇债券投资人。今年以来，格罗斯在多个场合表示看空美国国债，并在3月之前清空了旗下基金所有美国国债仓位，还大举加大空头仓位
- 2011年08月30日统计显示，从2008年10月至今，俄罗斯被解雇的就业人口中约三分之一已重新就业
- 2011年08月30日认真落实国务院制定的各项政策，着力缓解民营企业融资难问题，推动中小企业实现集群式发展，为中小企业健康发展创造良好条件
- 2011年08月30日粮油零售价格小幅上涨，其中花生油、豆油、菜子油涨幅分别为0．6％、0．5％和0．5％；面粉和大米分别上涨0．4％和0．3％
- 2011年08月30日2011年1至6月份，共有52家A股上市公司发放112项“委托贷款”，累计贷款额度超过160亿元，同比增长近38%
- 2011年08月30日近日中国农业银行与水利部签署战略合作协议，农行将在未来10年提供5000亿元的意向性信用额度支持水利建设
- 2011年08月30日房地产行业的风险敞口构成银行资产质量的最大威胁，因为其影响渗透到几乎所有经济领域。地方政府贷款的威胁也非常大，但比较容易控制和处理
- 2011年08月30日统计显示，央行8月份在公开市场中实现净投放1670亿元，这也是自4月份以来连续第五个月在公开市场净投放资金
- 2011年08月30日意大利政府在8月中旬宣布减支计划，包括要求人口少于一千人的村镇与邻近的行政区合并，但这在方言与传统习俗多元化的意大利社会引起反弹，部分村镇长辞职以示抗议
- 2011年08月30日整个美国东海岸有数百万家庭的供电系统遭到破坏，预计全部恢复需要至少两周时间
- 2011年08月30日兰斯戴尔一家的遭遇引起了周围人的共鸣，不少人认为市议会的罚款理由站不住脚，但议会环境健康小组坚持认为埃菲尔“噪声扰邻”。
- 2011年08月30日中国建设银行30日称，对美国银行减持建行股份表示理解，并仍将继续深化双方合作
- 2011年08月30日中国政府所面临的的经济状况和问题与其他国家截然不同，我们不应预期中国会很快地反转或放松政策以应对全球市场动荡。如果欧美经济大幅下滑造成了中国出口暴跌，并且国内生产和投资急剧放缓，政府才可能会放宽政策来应对。
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