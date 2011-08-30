日本政府宣布提前解除限电令 2011年08月30日 日本政府当天决定，东京电力公司供电区内震灾和暴雨受灾地区解除限电令日期由原先规定的9月22日提前到9月2日，其他地区提前到9月9日

英国全国住房联合会称英房地产市场陷入危机 2011年08月30日 英格兰地区的住房拥有率未来10年将降至63．8％，为上个世纪80年代中期以来的最低值。首付款过多、房价高企及银行按揭贷款要求严格是近几年住房拥有率降低的主要原因，并将在未来推动这一下降趋势持续

菲总统访华开销预算59万美元 将爬长城逛故宫 2011年08月30日 菲驻华使馆临时代办蔡福炯透露，阿基诺总统计划9月1日先去爬八达岭长城，然后逛故宫