- 2011年08月30日在空军一号上，小布什作的第一决定就是，命令空军击落那些对于着陆命令没有反应的商用飞机
- 2011年08月30日在发生空中碰撞事故后，法国“幻影”战斗机成功着陆，立陶宛军机则在北部的Zokniai空军基地附近坠毁，机上两名飞行员弹射逃生
- 2011年08月30日受制于银保新规、加息等影响，寿险保费增长显著放缓；而凭借电销等新渠道的发力，产险业务呈快速增长
- 2011年08月30日有消息人士透露，野田拟起用代理代表仙谷由人或干事长冈田克也出任财务相
- 2011年08月30日中信银行表示，300亿元的保证金存款上缴，将带来1亿元左右的影响。
- 2011年08月30日招商银行不能保证年底前完成350亿元再融资计划。
- 2011年08月30日查认为造成巨大浪费的原因除了欺诈外，还包括监督不力和竞争不足
- 2011年08月30日2011年上半年，银行承兑汇票累计发生额达7.2万亿元，导致央行提高法定准备金率回笼流动性的效果大打折扣
- 2011年08月30日青瓦台消息人士30日表示，除了已决定更换的文化体育观光部长官、保健福祉部长官、特任长官外，还有可能撤换统一部和女性部长官
- 2011年08月30日浙江省人大常委会会议决定，接受吕祖善辞去浙江省人民政府省长职务的请求；任命夏宝龙为浙江省人民政府副省长、代省长
- 2011年08月30日8月30日上午，即将出任日本新首相的民主党代表野田佳彦举行记者会，就其2005年提交的参拜靖国神社相关质询答辩书强调称：“我不打算刻意宣扬历史认识问题。我希望与亚洲建立双赢关系。”
- 2011年08月30日中国移动通信集团公司董事长王建宙日前接受媒体采访时表示，中国移动和苹果公司的合作仍在谈判。他表示，相信一定会找到双方都能够接受的方案。
- 2011年08月30日据悉，普京领导的统一俄罗斯党将希望能在12月的俄杜马选举中确保2/3的席位，这将赋予该党修宪的权利
- 2011年08月30日这一消息暗示中印对峙的再度升级，此前印度一直试图遏制中国，并主张其在争议边界的控制
- 2011年08月30日深圳龙岗区布吉红星美凯龙家居广场被爆所销售标价近2万元的高档皮制沙发为“山寨”货，目前涉事专柜已被停业整顿。
- 2011年08月30日若能成功上市，知音传媒很可能成为国内首家登陆国内A股的期刊传媒公司，还可能成为国内首家实现管理层持股的出版传媒类上市公司
- 2011年08月30日“下一个10年中，中国与发达国家的成本差距不会缩小，并且在很多情况下，差距还会加大。”
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日2011年，捷星航空总载客能力增长19%，其中澳洲国内航线增长23%，国际航线增长9%，捷星亚洲增长46%。总载客数量比上财年增长了14%
- 2011年08月30日8月29日，吉祥航空首度向外界透露“拒让门”事件细节，吉祥航空称此次涉案机长确为韩国人。
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