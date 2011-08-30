- 2011年08月30日30日当天，犯罪嫌疑人一行四人乘坐皖B21897客车途经南京开往安徽，遇交警查车后劫持一名约四五岁的小女孩
- 2011年08月30日在距离海洋局设立的“大限”仅两天之际，康菲中国29日对外通报称，“溢油源已被永久封堵”，所有活动的渗油点已得到控制。
- 2011年08月30日卡尔古利位于澳大利亚内陆，且地处偏远。但这里曾于1892年发生了轰轰烈烈的淘金热，因此这里被称为“金矿区”。而本月金价突破1900美元/盎司，引发了新一轮淘金热的回归
- 2011年08月30日与会专家学者、业界人士以及企业代表普遍认为，中国劳动力成本优势仍在。
- 2011年08月30日航空运输业主要受国内宏观经济、国际经济等影响。今年下半年，航空公司、券商对于国内航空市场走势保持谨慎乐观的预期
- 2011年08月30日保证金存款将纳入到存款准备金缴存范围的利空消息得到一定消化，银行股有所反弹。当日金融指数下跌了0.75%，跌幅明显小于昨日
- 2011年08月30日受上半年原辅材料成本大幅上升及“3.15瘦肉精事件”的影响，公司产品产销量及毛利率水平较上年同期出现不同程度的下降，三季度双汇经营业绩还将持续受到影响，预测2011年1-9月份净利润与上年同期相比下降63%至69%
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日接近现场的市民反映，被劫持一个四五岁的小女孩
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日面对房地产政策调控，金隅股份主要采取采取两种方式应对。一是积极推进保障性住房项目入住进度，并加快自有工业用地转化；二是加快项目开发建设速度和销售力度。
- 2011年08月30日据经济观察网消息，8月29日，比亚迪启动了一个庞大裁员计划，其中部分员工已经离职。这次被裁员的主要是比亚迪汽车销售有限公司，裁员比例高达70%，其中所有营销部立即解散，限定9月30前全部辞职。其他部分的裁员也有可能在随后启动
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日同时，南京市公安局浦口分局官方微博也公布称：“今天晚些时候我局将有重大突发事件发布，具体情况正在进一步工作中”
- 2011年08月30日四川省安监局证实，29日发生的大竹曾家沟煤矿透水事故遇难者人数上升为6名，还有6人被困井下，搜救工作仍在进行中。
- 2011年08月30日近期的事态发展表明，对嘉汉林业的欺诈指控成立的可能性上升。标普认为该公司在运营现有业务方面所面临的严峻挑战，以及其面临的流动性压力也上升，故再次下调评级
- 2011年08月30日经惠誉调整后的社会融资总量在2011年预计将达到18万亿元，将比官方统计高出3.5万亿元
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日华尔街日报发表文章认为，阿基诺三世将面临一个棘手的任务，即：在不损害中菲两国越来越重要的经济关系的情况下，提出菲律宾在南中国海争议水域的领土主张
- 2011年08月30日
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