- 2011年08月30日南京长江三桥收费站以北浦口方向上，一辆大客车被劫持，警方已经封锁现场
- 2011年08月30日国家质检总局新闻发言人李元平29日表示,今年上半年,我国共召回汽车36次67万余辆。其中涉及国产车召回14次,进口车22次。
- 2011年08月30日社会保障卡主要费用由政府承担。对持卡者原则上只收取工本费，大约是20—25元。
- 2011年08月30日把社会保障卡借给别人就等于把自己的银行卡借给别人，对自己的权益是一个损失，也给犯罪分子提供了犯罪的土壤。
- 2011年08月30日据华尔街日报消息，招商局国际有限公司30日公布，上半年净利润同比增长一倍以上，得益于亚洲区域内贸易在全球贸易疲弱的情况下仍然表现强劲
- 2011年08月30日哈尔滨最大的无公害蔬菜棚室生产基地将于明年初建成投用，预计到明年4月中下旬，市民就可吃到新鲜、安全的“头茬儿”地产特菜。
- 2011年08月30日国家财政部于今日下发通知，自2011年1月1日至2015年12月31日，对中联煤层气公司及其国内外合作者，因在国内进行煤层气勘探开发项目而进口的勘探开发作业的相关设备，实行免征进口关税和进口环节增值税的优惠政策。
- 2011年08月30日今年正式实施的《社会保险法》规定了社会保障号码就是用公民身份号码。但“一证一卡”现在不太可能相互取代。
- 2011年08月30日公安机关在谢业新家里发现有一组套装刀具，为上海紫都电器有限公司生产，品牌是“朗博飞”，刀具应为5把，其家里只发现4把，缺失的一把与现场遗留的刀具外观、大小、品牌一致。
- 2011年08月30日受岳阳问题事件影响，中石化全面停止了调合汽油的外采。此举已导致中石化的汽油库存降至年内新低。据分析，此举导致中石化每月将形成大约70万吨的汽油缺口。
- 2011年08月30日8月份通胀将回落，经济将进一步放缓。从政策面看，财政政策将更加宽松及更具前瞻性，而货币政策则仍将趋紧
- 2011年08月30日央行计划将保证金存款纳入存款准备金交存范围，对债市收益率形成上行压力
- 2011年08月30日7月底全国社保卡持卡人已达1.45亿。目前社会保障卡主要是用于就医即时结算，未来会拓展到更宽的领域和更多的险种。
- 2011年08月30日上半年锦江股份业绩与去年持平，经济型酒店接待能力已接近顶峰，提价带动业绩增长空间有限。外延扩张、培养增量资产将成为锦江股份发展的关键
- 2011年08月30日据财报数据计算得出，富士康国际员工平均每月收入已达到479.77美元(约3070元人民币)，相比去年同期的360美元(约2303元人民币)，增长幅度达33%
- 2011年08月30日公司费用控制不力，上半年期间费用全面大幅上升
- 2011年08月30日公司当前业绩受房产业务影响较大，上半年库存大幅增加，下半年或释放利润空间
- 2011年08月30日2季度，尿素与复合肥淡季不淡，价差同比、环比均有所扩大，致使鲁西化工业绩也水涨船高
- 2011年08月30日因主营业务实现稳步发展，且成本控制得当，金螳螂中期业绩同比增长逾1倍
- 2011年08月30日中信证券获准发行约11.45亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股
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