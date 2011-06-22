- 2011年06月22日部分区域电网公司认为特高压在经济性和安全性上并不比之前的线路好，而业内人士认为这种技术路线分歧的背后是国网和区域电网之间的利益博弈
- 2011年06月22日高铁泡沫技术性问题争论，普遍消费者或者决策者，其实都无从辨别其中奥妙，唯一可行之计，只有市场化，让竞争者相互监督
- 2011年06月22日中国市场支线飞机的需求量将达到975架，预计市值为416亿美元，约占全球市值的13%
- 2011年06月22日联合工作组分赴8个重点省份对食用油库存进行摸底调查，调查结果将成为食用油价格调整的重要依据
- 2011年06月22日工信部副部长奚国华21日晚表示，两岸电信公司不应让苹果赚走所有的钱，呼吁两岸电信业加强合作，通过构建互通两岸的移动增值平台，在移动互联及其增值服务方面寻找更大的商机
- 2011年06月22日“十二五”末,中国铜材加工产能将增长到1600万吨，“十二五”期间的年复合增速为5.9%。
- 2011年06月22日人民币升值无论是快是慢，是大是小，对顺差的创造者--跨国公司的内部贸易，影响很比较小
- 2011年06月22日《国家旅游局、公安部、国务院台湾事务办公室关于修改<大陆居民赴台湾地区旅游管理办法>的决定》已经国家旅游局、公安部、国务院台湾事务办公室审议通过
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日中国稀土产量的全球份额未来两年将从目前的95%下降至60%
- 2011年06月22日
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- 2011年06月22日全科医生是综合程度较高的医学人才，主要在基层承担预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务，被称为居民健康的“守门人”
- 2011年06月22日因零售猪肉价格和非食品价格通胀的上涨，野村认为6月份CPI同比增长很可能会超过6％
- 2011年06月22日意大利经济增长前景黯淡，财政整顿计划面临各种不确定性，面临结构性风险，政策不确定性增加
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日在法庭上，刘宝全面翻供，甚至连受贿的手表都说不知道怎么会跑到自己的桌子上
- 2011年06月22日国务院安委会通报上海大火事故调查处理结果，上海市静安区建交委主任高伟忠、副主任姚亚明、静安区建设总公司总经理董放等26人被依法批准逮捕，安委会建议对上海市人民政府党组成员、副市长沈骏及静安区委书记龚德庆等28人给予党纪、政纪处分
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