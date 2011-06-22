2015年铜材加工年产能将增至1600万吨 2011年06月22日 “十二五”末,中国铜材加工产能将增长到1600万吨，“十二五”期间的年复合增速为5.9%。

主力合约小幅下挫 上海期金近全线延涨 2011年06月22日