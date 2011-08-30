- 2011年08月30日上半年投资收益减少是公司业绩同比下滑的主要原因，报告期内公司获得投资收益-828万元，与去年同期相比减少1.86亿元
- 2011年08月30日欧曼二工厂投产恰逢重卡行业景气下滑，给公司二、三季度带来经营压力
- 2011年08月30日受益于航空市场火爆和投资收益，海南航空业绩持续向好。公司近期亦频频寻求资金支持，缓解财务压力
- 2011年08月30日据华尔街日报消息，工会组织IF Metall29日表示，瑞典汽车制造商萨博汽车(Saab Automobile)本周末前可能会因拖欠工资而被迫启动破产程序
- 2011年08月30日已披露年报的98家上市房企债务总额达1.01万亿元，多数资产负债率在70%以上。
- 2011年08月30日受结算周期影响，张江高科2季度净利润创3年新低，公司称在9月30日之前将有11亿元销售收入确认
- 2011年08月30日投资收益的是公司业绩大增的主要原因，中报显示，上半年公司共收获投资收益7.67亿元，比上年同期增加6.29亿元
- 2011年08月30日汇率变动和玻纤产品原材料成本上升，公司盈利下滑严重
- 2011年08月30日加载金融功能的社会保障卡可依托银行现已遍布全国的支付结算网络，为参保人实现持卡缴费、待遇领取、费用结算支付以及异地资金划拨，现金提取消费等提供支付结算手段。
- 2011年08月30日由于港口生产形势良好，上港集团业绩持续向好，上半年净利润同比增长9.21%
- 2011年08月30日尽管投资收益同比减少，2季度公司净利润受非经常性损益影响仍较大，非联营合营投资收益占净利润的比重达到39%
- 2011年08月30日受微客业务拖累，上半年公司本部出现了58.5万元的亏损
- 2011年08月30日强劲煤炭需求推动公司业绩向好，业内分析大秦铁路将成为北方铁路通道的整合者
- 2011年08月30日上半年获得1.7亿元投资收益，中粮地产中期业绩保住了增长趋势。值得注意的是，因开工面积加大，中粮地产2011年现金流压力仍然较大
- 2011年08月30日复星医药2季度净利润创3年新高，但毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月30日桑德环境2季度净利润同比增长41%，由于国家“十二五”将重点发展固体废弃物处理产业，公司有望实现爆发式增长
- 2011年08月30日伊利特营业收入增长依赖疆内市场，二季度毛利率上升8个百分点，但因管理费用和销售费用高启，导致净利润环比下降
- 2011年08月30日受钢铁、橡胶等原材料价格上涨的影响，潍柴动力毛利率持续下滑
- 2011年08月30日宏观环境不佳，高价钢材库存、折旧增加、产能利用率低等均拖累了振华重工业绩
- 2011年08月30日上半年新开店112家，全年计划开店260家，其中多半在二线城市
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富