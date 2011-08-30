- 2011年08月30日截止午盘收盘，上证综指报2602点，涨25点，涨幅0.99%，深成指报11511点，涨138点，涨幅1.22%。
- 2011年08月30日铜陵有色产品量价齐升，同时铜冶炼加工费上涨也提升公司业绩
- 2011年08月30日省、自治区、直辖市快递企业等级评定机构负责向全国快递企业等级评定委员会推荐本地区快递企业参加等级评定，并承担全国快递企业等级评定委员会交办的有关工作
- 2011年08月30日公司钢铁业亏损，股权投资收益帮助公司上半年盈利3.06亿元
- 2011年08月30日据21世纪经济报道消息，8月29日，瑞卡租车宣布获得来自富达投资和红杉资本注资。据瑞卡租车CEO黄骥表示，此次融资规模达八位数级别，为租车业内获首轮融资规模最大一单
- 2011年08月30日智能手机的使用人群并未出现变化，而平板电脑以其轻便、易于操作且字体可以增大等特点逐渐受到女性及老年人的青睐
- 2011年08月30日因上半年结算收入增加，同时去年可比基数较低，北辰实业中期业绩同比增长近1.4倍。分析师称公司经营开发最困难的时期正在过去
- 2011年08月30日有机构预计公司将于2012年上半年全面实现投资收获期
- 2011年08月30日艾琳已从美国离去，各运营商开始各自评估网络及设备损坏情况， FCC表示9-1-1服务及美国公共安全通讯服务均未遭到破坏
- 2011年08月30日外媒29日刊出专访诺奖得主、“欧元之父”罗伯特•蒙代尔的文章称，金融危机是由浮动的货币兑换率造成的，他认为应该成立一个新的世界货币体系，由美元、欧元和人民币组成一个大货币区以保持汇率稳定
- 2011年08月30日5月20日—7月10日，大连石化进行过一次大范围检修。检修完成仅月余时间内，就相继发生了“7·16”及此次“8·29”火灾
- 2011年08月30日5月20日—7月10日，大连石化进行过一次大范围检修。检修完成仅月余时间内，就相继发生了“7·16”及此次“8·29”火灾
- 2011年08月30日距2006年公务员工资改革5年后，新一轮旨在消除地区差距、消除基层与省市级之间差距的公务员收入改革又将拉开帷幕。
- 2011年08月30日一汽夏利上半年因参股公司一汽丰田带来的投资收益减少，一汽夏利的业绩下降了84%
- 2011年08月30日宁波银行第2季度净利润同比增长9.89%，上半年净利润同比增长31%
- 2011年08月30日金山网络推出“赔付”模式，单次赔付限额500元，希望在网购领域争取海量用户
- 2011年08月30日日媒29日称，野田佳彦为人敦厚，行事稳重，这些性格特点受到欢迎。从1986年10月到去年就任财务相的前一天，他连续24年坚持“早晨演讲”，其口才全国闻名。野田佳彦身上有着“老大”的气质，深受年轻议员信赖
- 2011年08月30日业内人士透露，铁道部原则上将不再投资全国区域性地方城际
- 2011年08月30日上半年，国海证券完成营业收入7.5亿元，同比下降3.99%，净利润为1.55亿元，同比下降23.28%
- 2011年08月30日
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