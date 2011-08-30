法国兴业银行8月份有两名员工自杀 2011年08月30日 《财经》综合报道 8月自杀的第一名员工现年49岁，他于8月9日从位于阿尔萨斯Schiltigheim的法国兴业银行楼顶跳下；另一名员工则于上周三在位于Val de Fontenay的法国兴业银行分行上吊自杀。

重庆半年财政超收全部用于改善社会民生 2011年08月30日 重庆市对上半年超收的33亿元财政资金，主要用于推动创业就业、促进社会事业发展、保障群众生活、改善城市环境等方面