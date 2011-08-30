- 2011年08月30日日本明治安田生命保险公司29日公布的震灾相关调查结果显示，受访者中对自然灾害感到不安的比例高达78.6%，比上次调查时上升了7.4个百分点，创下2007年开始调查以来的新高
- 2011年08月30日查尔斯近日被人看到在巴尔莫勒尔庄园附近慕克湖区的林中采摘野生的鸡油菌。当天，查尔斯身着便服，右手执手杖，左臂上挽着一只柳条篮。
- 2011年08月30日日本新任首相野田佳彦已确认将继续与国民新党联合执政。在与自民、公明两党举行的党首会谈中，与会方已同意为灾后重建展开合作。他就人事安排方针明确表示，“总体上将构筑全党齐心的体制”，鲜明地表露出与现任首相菅直人“去小泽化”路线划清界线的态度
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日据上海证券报消息，近日五矿集团与湖南省永州市签署战略合作协议，共同开发永州的稀土和锰资源，并将上述两领域都打造成百亿产业
- 2011年08月30日Alexa数据显示，谷歌用户中，Google＋访问人数锐减，访问量缩水37%。很多用户曾试用Google＋，但随着新鲜感的消退，他们抛弃了这一社交渠道
- 2011年08月30日拟发行不超过30亿元的次级债券，拟发行不超过30亿元的次级债券
- 2011年08月30日日本财务省30日公布的贸易统计数据（以通关为准）显示，8月上旬（1日至10日）贸易收支出现了3545亿日元（约合294亿元人民币）的逆差。去年同期为201亿日元的顺差
- 2011年08月30日目前住建部与二三线城市地方政府的“限购谈判”仍在进行，住建部已经与约20个二三线城市达成“出台限购措施”的“协议”。
- 2011年08月30日据日媒30日披露，由于本届国会即将于31日闭幕，民主党新代表野田佳彦已着手展开协调，计划最快于9月12日召集临时国会，发表施政演说并回答各党党首质询
- 2011年08月30日据上海证券报消息，江西省赣州市近日下发了《关于下达2011年全市钨、稀土矿开采总量控制指标的通知》，用七项举措力促钨、稀土资源有序开发，持续利用。《通知》中提到，赣州下辖三个稀土矿主要产区宁都、赣县和信丰计划全年停产
- 2011年08月30日8月自杀的第一名员工现年49岁，他于8月9日从位于阿尔萨斯Schiltigheim的法国兴业银行楼顶跳下；另一名员工则于上周三在位于Val de Fontenay的法国兴业银行分行上吊自杀。
- 2011年08月30日新浪向土豆网投资6640万美元，持股比例达9.05%，未来新浪可能把自有视频业务交与土豆网托管运营
- 2011年08月30日湖北省日前通过一项省政府令，今年10月1日开始施行价格调节基金管理办法，以此来稳定物价，降低社会通胀预期。
- 2011年08月30日“十一五”期间，交通运输部对交通运输信息化的直接投资为5亿多元，这意味着“十二五”期间，交通运输部对交通信息化的直接投资将达到20亿元
- 2011年08月30日黑客非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的账号、口令、密码等信息10组以上，可处3年以下有期徒刑等刑罚，获取上述信息50组以上的，处3年以上7年以下有期徒刑。
- 2011年08月30日据韩媒29日报道，美国议会调查局（CRS）的一份报告认为，若美国参众两院将从9月开始的会期内无法表决批准韩美FTA履行法案，这可能会给两国战略同盟关系造成致命性的打击
- 2011年08月30日重庆市对上半年超收的33亿元财政资金，主要用于推动创业就业、促进社会事业发展、保障群众生活、改善城市环境等方面
- 2011年08月30日据北京房地产交易管理网数据显示，本月供应的17个项目共提供住宅5767套，截至目前(8月29日)，累计签约只有672套，签约率仅为12%。 截至8月28日，北京住宅库存总套数为109659套，达到了2009年8月11日之后的最高值
- 2011年08月30日拉加德呼吁各国领导人“现在就采取行动”来解决经济问题，她指出，虽然全球各国都正致力于控制长期预算赤字，但不应过快地削减支出。
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