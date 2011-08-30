- 2011年08月30日韩国银行（央行）从16日至23日针对全国1643家制造企业和898家非制造企业进行调查，并于30日发布了《8月企业景气实查指数（BSI）》资料。据资料，8月制造业的BSI为80，环比下降11点，创下了自2009年6月（77）后的最低值
- 2011年08月30日8月29日，广东湛江雷州市乌石镇塘东村的在建文化楼的主体工程在浇筑顶楼天面时发生坍塌，造成9男1女共10人从12米高的天面上顺混凝土浆跌落，并被混凝土浆埋住。
- 2011年08月30日目前冀中能源集团物流产业板块收入已经占集团整个业务收入一半以上，煤炭贸易量更是直逼集团产量
- 2011年08月30日福彩“双色球”5.65亿元巨奖得主现身浙江省福彩中心，领走我国彩票史上最高奖金，并现场捐赠2000万元。
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引阿巴西·达瓦尼的话说，伊朗不仅会继续生产纯度为20％的浓缩铀，而且永远不会停止生产该纯度的浓缩铀，但伊朗不会生产纯度高于20％的浓缩铀。
- 2011年08月30日摩根大通董事总经理、中国区全球市场业务主席李晶29日表示，目前中国国内的通货膨胀水平已经见顶，但受过去两年工资上涨及货币供应量迅速扩张的影响，潜在的通胀压力仍然存在。
- 2011年08月30日据观点地产报消息，8月29日，泛海建设发布2011年半年报称，上半年公司营业收入3.85亿元，同比减少51.89%；营业利润亏损2838万元，同比下降12倍；净利润亏损14倍至3373万元，公司上年同期盈利8321.14万元。每股基本亏损0.015元
- 2011年08月30日在传统媒体向新媒体转型的过程中，公司正在经历净利润下滑的阵痛
- 2011年08月30日上次政府出台的4万亿投资刺激计划在取得正面效益的同时，也带来了诸如通货膨胀等较大的负面压力。在上一次的压力还没有消除前，贸然推出第二轮经济刺激计划并不合适。
- 2011年08月30日公司2季度业绩持续了1季度的较高增速，但毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月30日中信银行2季度计提资产减值损失2.1亿元，同比减少67.64%，较1季度的17.19亿元亦减少87.78%
- 2011年08月30日因航空主业和汇兑收益，公司利润总额增长，业内分析高铁旅客回流航空以及加入天合联盟，将给公司业绩带来大幅提升
- 2011年08月30日单位大可以征集民意后，以发放过节费等形式代替发放月饼等实物，避免硬性派发伤了民意。
- 2011年08月30日据经济观察网消息，自8月31日起，北京市二手房买卖中介费调低0.5%，中介费的收费上限，由住宅成交价的2.5%，下调至2%
- 2011年08月30日据经济观察网消息，自8月31日起，北京市二手房买卖中介费调低0.5%，中介费的收费上限，由住宅成交价的2.5%，下调至2%
- 2011年08月30日利比亚领导人卡扎菲的夫人萨菲亚、女儿艾莎、两个儿子汉尼拔和穆罕默德，以及他们的孩子，于当地时间29日8时45分经由两国边界进入阿尔及利亚境内。不过，目前卡扎菲的下落和行踪仍然未知。
- 2011年08月30日光明乳业上半年实现净利润0.73亿元，比去年同期增长20.03%。业内分析认为，三季度将是公司全年盈利高点，预计公司全年收入增速达到25%左右
- 2011年08月30日此前，南京市从23日起多次改口婚前房产加名征收契税的问题，在引发全国热议的同时，也使得市民普遍表示无从下手。对此，资深金融工作者余丰慧也发表了自己看法，表示此举是为涉嫌越权违法的趁火打劫。
- 2011年08月30日美银陷入困境的抵押贷款业务引发投资者的担心，2011年以来美国银行股价下跌逾40%
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