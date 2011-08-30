浙江绍兴屋顶种田 2011年08月30日

美银减持建行131亿股份价值约83亿美元 2011年08月30日 近期，不少投资者质疑美洲银行面临资本金不足的问题，导致该公司股票几个月来大幅下跌。8月25日，美洲银行声明，著名投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦投资基金将投资50亿美元入股美洲银行。