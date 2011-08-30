- 2011年08月30日据警方推测，民主劳动组合总联盟成员和社会进步连带成员等3500多名左派团体成员27日晚在清溪广场举行了集会。2500多人的示威队伍从晚10时20分开始进军广桥十字路口，占领了双向8车道。
- 2011年08月30日8月30日，人民币汇率再次创下汇改以来新高，达到1美元对人民币6.3849元。
- 2011年08月30日据第一财经日报消息，自九部委大规模整顿铅酸电池行业以来，截至8月初，全国近87%的铅酸蓄电池企业被关停或转产
- 2011年08月30日香港特区行政长官曾荫权29日表示，香港的贫富悬殊矛盾近年来有所增加，楼价和人口老龄化问题也很突出。
- 2011年08月30日重组暂缓直接导致云南能投集团组建搁浅，也直接导致云南地区地方融资平台资金链持续吃紧，地方债务流动性风险骤然加剧
- 2011年08月30日IMF认为，今年美国经济增长预测由2.5%调低至1.6%，明年由2.7%下调至2%。至于今年欧罗区经济增长，IMF把今年的预测值，由2%调低至1.9%，明年由1.7%下调至1.4%。
- 2011年08月30日
- 2011年08月30日广州市政府办公厅日前印发《广州市重大行政决策听证试行办法》，其中规定“公务员不得被选为听证代表”。
- 2011年08月30日截至8月28日，已有12家上市银行公布了2011年的上半年业绩，其中工农中建交5家大型商业银行仍旧是银行业创收的主力军。
- 2011年08月30日奥巴马表示，他将于下周公布一系列措施，美国国会可立即采取这些措施，从而提高中产阶级家庭的收入，并使建筑队能找到工作。
- 2011年08月30日8月30日上午召开的海南省四届人大常委会第二十四次会议决定：蒋定之同志任海南省人民政府代理省长。
- 2011年08月30日按照中国民航局统一要求，上海、北京等多个城市机场安检的级别从28日起已提高至二级，开包脱鞋解腰带几率大增，奥运世博期间曾被启用。
- 2011年08月30日近期，不少投资者质疑美洲银行面临资本金不足的问题，导致该公司股票几个月来大幅下跌。8月25日，美洲银行声明，著名投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦投资基金将投资50亿美元入股美洲银行。
- 2011年08月30日据中国证券报消息，国家质检总局新闻发言人李元平29日称，今年上半年，我国共召回汽车36次67万余辆
- 2011年08月30日8月中下旬集团已对福临门大豆油、调和油等几大主力油品进行提价，提价幅度在5%至10%之间，提价通知已经发到全国各大超市
- 2011年08月30日有人问，你下次遇到罗伯斯时会说什么，刘翔说：“哥们，你好！”
- 2011年08月30日据中国证券报消息，国家发改委产业协调司29日发布的数据显示，今年1-6月，由于原油价格上涨较快，销售成本增幅高于收入增幅，我国炼油行业实现利润72亿元，同比下降79%，亏损企业亏损额达到268亿元，同比增长8倍
- 2011年08月30日数据显示，17家上市券商今年上半年全部盈利，共实现净利润134.8亿元，比去年同期的130.5亿元微增3.3%。中信证券、海通证券、招商证券分别以净利润29.73亿元、22.35亿元、14.76亿元位居前三甲
- 2011年08月30日数据显示，截至6月30日，净资本超过100亿元的上市券商累计有7家：实力最为雄厚的中信证券净资本高达385.97亿元；国元证券则以107.55亿元净资本刚迈过百亿标杆。
- 2011年08月30日8月30日，黑龙江七台河“8·23”煤矿透水事故救援人员在井下发现19名被困矿工，现已安全升井送往医院治疗，这19人升井时全部存活。
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