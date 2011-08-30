- 2011年08月30日该项目储量仅占到公司煤炭总储量的5%
- 2011年08月30日一般来说，衡量宏观政策实施效果的重要依据之一，便是市场的解读与应对是否充分。市场交易本身就是众多专业机构在互相博弈的过程中，通过“价格”这一无形的手对政策实际影响及后果进行评估的真实体现。
- 2011年08月30日对于辱骂、殴打当事人以及违法损毁当事人物品等行为将被追究行政与刑事责任。
- 2011年08月30日中信银行拟2013年底前向香港市场发行不超过300亿元的人民币债券，募集资金用于发放贷款、补充流动资金和其他一般企业用途
- 2011年08月30日“秋季开学在即，稳定食堂饭菜价格是当前的一项重大政治任务。”
- 2011年08月30日惠普发言人说：“我们倾向于剥离PC业务部门，将其作为一家独立公司。我们判断，这一举措符合惠普股东、客户和雇员的最大利益。”
- 2011年08月30日据有关机构统计，目前房地产基金规模或达500亿元以上，已接近房地产信托。而在信托受到政策限制的背景下，地产基金大有可为。
- 2011年08月30日从汇改启动至今，人民币兑美元已累计升值接近30%，其中2011年至今的升值幅度达到3.5%。不过，尽管已经实现了较大的升值幅度，市场对人民币升值仍然有着比较明确的预期。
- 2011年08月30日央企近期频现“退房”动作，被业内人士认为是国资委要求央企进一步加大资源整合工作力度的直接表现
- 2011年08月30日昨日晚间共有6家上市公司公布了高管辞职公告,包括:华东数控(002248)、三泰电子(002312)、鸿特精密(300176)、宁波联合(600051)、北新路桥(002307)和中粮生化(000930)。
- 2011年08月30日在民航华东地区管理局发布对拒绝避让的吉祥航空的处罚之后，吉祥航空发布声明向公众道歉，表示坚决执行民航局处理。
- 2011年08月30日美东时间8月29日16点，道琼斯工业平均指数上涨254.71点，收于11,539.25点，涨幅2.26%；纳斯达克综合指数上涨82.26点，收于2,562.11点，涨幅3.32%；标准普尔500指数上涨33.28点，收于1,210.08点，涨幅2.83%。
- 2011年08月30日经过缜密调查询问、现场勘查、法医尸检，认定死者系由于胸骨上窝处刺创致上腔静脉破裂导致失血性休克而死亡，死亡性质为自杀。
- 2011年08月30日上半年经纪业务平均佣金费率下滑超过22%，行业竞争日益加剧，券商经纪业务下滑明显。但在监管政策和市场的推动下，创新业务有较大发展。
- 2011年08月30日监管层对上市公司风险投资把控趋向严格，其背后是越演越烈的上市公司“投资热”。投向房地产、投向市场爆炒的矿业以及高回报的信托产品，相较于银行存款和发展主业，上述投资领域的高收益显然对拥有大把自有资金的上市公司更具吸引力
- 2011年08月30日《发改委：价格总水平仍可能高位运行》等九则
- 2011年08月30日央行已于日前下发文件，要求将商业银行保证金存款纳入到存款准备金的缴存范围。有机构预测，该措施累计可冻结银行资金约9000亿元，相当于上调2-3次法定存款准备金率。
- 2011年08月30日到现在为止已有470家银行参加再融资行动。目前欧元体系再融资活动的信用额度在5300亿欧元（约合7676．5亿美元）左右，因此欧洲银行系统内并不存在流动性或抵押品短缺的问题
- 2011年08月30日外界认为奥巴马提名在劳工方面有着丰富经验的克鲁格出任其二号经济智囊，旨在刺激当前疲弱的经济增长和就业市场
- 2011年08月30日民航华东地区管理局将依法吊销吉祥航空公司当事韩籍机长中国民航航线运输驾驶员执照，不再受理其新的申请，不允许其再以机组成员身份在中国境内运行，并将处理结果通报韩国民航当局；暂扣副驾驶6个月驾驶员执照
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