特里谢说欧洲银行系统目前不存在流动性短缺问题 2011年08月30日 到现在为止已有470家银行参加再融资行动。目前欧元体系再融资活动的信用额度在5300亿欧元（约合7676．5亿美元）左右，因此欧洲银行系统内并不存在流动性或抵押品短缺的问题