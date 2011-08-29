- 2011年08月29日41岁的郑拓于2007年加入交银施罗德，当年7月4日起担任交银稳健的基金经理。此前他曾在君安证券、海富通基金等多家证券、基金公司工作，拥有14年证券、基金从业经验
- 2011年08月29日美国银行表示，一个投资财团将会出资83亿美元购买约131亿股，交易大概在本季度底完成。交易完成后，美国银行将继续持有中国建设银行5%股权。
- 2011年08月29日娄底市林业局原森林公安局局长（副处级）谭干贤，原从事煤炭买卖，通过假冒身份转干进入公务员队伍，后被违规从一名普通公务员晋升至副处级干部
- 2011年08月29日温州南站电务车间全体员工26日晚对外发布公开信，反驳国家安监总局总工程师、新闻发言人黄毅关于“7.23”温州动车追尾事故原因的讲话，称其讲话“与事实不符、混淆职责、有失公正”。信中还提到，事故当天值班的两位职工目前仍被扣留
- 2011年08月29日分地区来看，逾八成省区市的去骨鲜羊肉价格上涨，天津、北京、江苏的涨幅居前，分别为11．2％、9．5％、9．2％；约九成省区市的带骨鲜羊肉价格上涨
- 2011年08月29日希腊财长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)对两家银行之间的兼并决定表示欢迎，并称此举将利好希腊
- 2011年08月29日希腊第三大银行Alpha银行(Alpha Bank)和第二大银行EFG Eurobank银行周一(8月29日)发表声明，宣布将通过合并来一同应对主权债务危机。合并后新银行的资产可能达1500亿欧资产，成为东南欧最大的银行
- 2011年08月29日8月29日凌晨5时左右，大连地铁211标段南机区间位于甘井子区虹港路与圣林路路口东北角处发生塌方，无人员伤亡。
- 2011年08月29日双汇集团系列产品近期又频频被曝光出食品安全问题，产品包括有双汇王中王、双汇“Q趣儿”、玉米风味香肠等
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日29日下午，四川达州市大竹县团坝乡黄泥塝煤矿发生透水事故，已知有12人被困井下，生死不明。
- 2011年08月29日这项工作完成后，同一权属拥有人名下在40余个不同城市的房产将得以“一并查询”，异地购房的资金流向、程度、走势将可以得到“统一监控”
- 2011年08月29日今年1-7月，全国电信业务总量累计完成6687.7亿元，比上年同期增长16.0%。其中，电信主营业务收入累计完成5594.6亿元，比上年同期增长10.1%。
- 2011年08月29日中石化集团在阿根廷南方圣克鲁斯省的工厂一度陷入工人罢工停产局面，目前已逐渐恢复生产。
- 2011年08月29日淡马锡将对中国银行H股的持股比例由6.96%提高至7.07%
- 2011年08月29日这只昵称“快乐的大脚”的帝企鹅从南极“北漂”3000多公里，于6月来到新西兰北岛海滩，因误食沙子被带到惠灵顿动物园接受治疗和照顾。它也是40多年来第一只自行从南极来到新西兰的帝企鹅
- 2011年08月29日鉴于集团寻求扩大酒类、乳品和糖类业务，未来有可能在澳大利亚和欧洲进行收购。以实现此前提出的未来5年内将海外销售额在集团总销售额中的占比提高至30%的目标
- 2011年08月29日该集团未来还将进行数起收购，以实现此前提出的未来5年内将海外销售额在集团总销售额中的占比提高至30%的目标
- 2011年08月29日从趋势看，全球流动性宽松的局面短期内难以改变，国际市场大宗商品价格仍处高位，输入性通胀影响没有明显减弱；国内生产成本上涨压力依然存在
- 2011年08月29日
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