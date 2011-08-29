湖南娄底一副市长因涉及违规提拔干部被免职 2011年08月29日 娄底市林业局原森林公安局局长（副处级）谭干贤，原从事煤炭买卖，通过假冒身份转干进入公务员队伍，后被违规从一名普通公务员晋升至副处级干部

8月份以来全国羊肉价格总体呈涨势 2011年08月29日 分地区来看，逾八成省区市的去骨鲜羊肉价格上涨，天津、北京、江苏的涨幅居前，分别为11．2％、9．5％、9．2％；约九成省区市的带骨鲜羊肉价格上涨

民政部公布2010年度收支决算 总收入51亿元 2011年08月29日