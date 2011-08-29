浙江立法推行限批制度硬性淘汰高耗能产业 2011年08月29日

博尔特100米抢跑被罚下 瞄准200米和接力 2011年08月29日 在大邱田径世锦赛男子百米决赛中抢跑被罚下的牙买加巨星博尔特，29日通过大会组委会正式发出一份书面声明，称自己还将参加200米和4100米接力的比赛