- 2011年08月29日央行将扩大存款准备金的缴存范围，新债一级市场重新承压
- 2011年08月29日2010年，两国间进出口总额超过100亿美元。菲中两国政府近期同意致力于在今后6年内使两国间贸易总额大幅提升，表明双方均有意促进经贸往来
- 2011年08月29日阿基诺于1960年2月8日出生在菲律宾马尼拉，是已故总统科拉松·阿基诺夫人的儿子，曾获菲律宾雅典耀大学经济学学士学位
- 2011年08月29日维维股份将业绩的增长归因于酒业和煤炭营业收入的大幅增长
- 2011年08月29日在矿业繁荣、澳元汇率持续坚挺背景下，澳大利亚经济发展失衡日趋显著
- 2011年08月29日国家发改委认为在各项政策作用下，经济增速稳中趋缓。经济运行态势总体良好。在物价方面，发改委指出，物价总水平涨势趋稳。房价方面，一些城市房地产市场已出现降温迹象
- 2011年08月29日廉租住房、公共租赁住房和各类棚户区改造等任务已全部分解落实，相配套的用地计划全部下达，中央安排的补助资金已全部拨付到位，债券发行、银行贷款、土地出让收益等筹措资金的渠道已经建立
- 2011年08月29日一位知情政府官员29日透露，中国住房和城乡建设部（简称：住建部）正与一些地方政府就实施住房限购令进行磋商，并且约20个小城市已经同意从下月起实施限购令。
- 2011年08月29日当国际油价在90美元时，炼油业务就仅录得微利，如果超过90美元，炼油业务就会亏损。但炼油业务效率极高，因此今年上半年亏损同比收窄
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日有消息称凡客诚品欲裁员5%，电子商务网站或寒冬将至。
- 2011年08月29日国泰君安预测中国版401K很可能同时对企业年金和个人商业养老保险实行税收优惠
- 2011年08月29日在大邱田径世锦赛男子百米决赛中抢跑被罚下的牙买加巨星博尔特，29日通过大会组委会正式发出一份书面声明，称自己还将参加200米和4100米接力的比赛
- 2011年08月29日第一创业证券成立以来第四次增资扩股获批，增至19.7亿元
- 2011年08月29日美国斯坦福大学医学院的一个研究小组报告说，他们利用了两种现成的物质：有机聚合物“泊洛沙姆407”，以及生物粘合剂“多抹棒”。前者用于把血管的两端撑开，后者用于粘合
- 2011年08月29日从外部看，城墙上呈两层城楼结构，十根大红立柱竖立在二楼的屋檐下，在三楼屋檐中间悬挂有诸葛亮的一个头像，屋顶四角金色的飞檐上各有五个朝天吼，屋顶的黄色琉璃瓦在阳光中十分抢眼
- 2011年08月29日这是19年前两岸都明文表示，接受一个中国的原则，“九二共识”的内容是很清楚的，“就是一个中国”，这是两岸间共识
- 2011年08月29日因中国央行扩大法定存款准备金缴款范围，对极短期内的债券市场抱悲观态度，债市的收益率将在抛盘的影响下明显回升
- 2011年08月29日野田在对外以及军事方面是一个“强硬派”人物，有媒体甚至直言称野田担当首相后，“中日关系不会乐观”
- 2011年08月29日这部法案在阿根廷社会引发争论，如何将保护本国不可再生的土地资源和积极吸引外国农业投资结合起来，成为一个各方关注的话题
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