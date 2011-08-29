- 2011年08月29日不过，他强调说，前提条件是欧元区成员国政府持续推进财政改革
- 2011年08月29日菅直人说，强劲日元对日本经济有利有弊。日元升值无疑将伤害众多出口企业，因此日本应扬长避短，通过加快海外投资从日元升值中获利
- 2011年08月29日北京市于28日发布《关于降低本市住宅买卖经纪服务收费标准的通知》，宣布自2011年8月31日起，北京市二手房中介费标准统一下调0.5%，最高计费为2%，而最低计费只达0.5%。
- 2011年08月29日电视画面显示，迈格拉希目前依靠吸氧和输液延续生命
- 2011年08月29日研究人员发现一种名为NF-kB的蛋白质控制着其能量供应方式的转换，如果抑制这种蛋白质的功能，癌细胞就不能按需转换能量供应方式，会进入能量供应不足的状态甚至“饿死”
- 2011年08月29日共有48支男子球队和16支女子球队参加了本届流浪者世界杯。在男子组决赛中，苏格兰队以4：3险胜墨西哥队，第二次夺得流浪者世界杯
- 2011年08月29日研究人员利用2005年至2009年间进行的一项涉及1.5万余名德国人的人口抽样调查数据，对参加工作、结婚、生子和退休等重要人生历程对心理学“五大人格特质”的影响，进行了专项研究
- 2011年08月29日分析人士担心，利战后出现的安全真空会给恐怖分子以重组乃至反攻的机会，使业已动荡不安的世界又多出一块安全形势不稳的版图
- 2011年08月29日类风湿性关节炎是手脚等关节部位的慢性炎症，往往会导致关节和周边骨骼功能破坏和畸形
- 2011年08月29日在上周的五个交易日里，前四天欧佩克油价一直持续攀升，只有最后一天出现0.09美元的回落
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日29日，比赛将按时在上午11时开拍，不过原计划第一个挥拍开赛的中心场地比赛，开球时间从11时调整到了下午1时
- 2011年08月29日香港旅游发展局近日公布，香港今年７月接待各地旅客近３８４万人次，较去年同期增加２２.４％，创单月新高。
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日“艾琳”自27日登陆美国本土以来，造成至少20人死亡，数百万户家庭断电
- 2011年08月29日据称，津巴布韦议会全部150名议员以及各个城市农村的男性地方议员都将接受割礼
- 2011年08月29日该组织引述一些少年儿童的话说，他们帮助反对派装载弹药箱、向前线运送食品和饮水，甚至把守哨卡
- 2011年08月29日此次增资深发展以及未来可能还会继续追加的投资，意味着中国平安对保险业务的资金支持将会减少
- 2011年08月29日据美联社消息，卡扎菲提议让他的儿子萨阿迪就利比亚过渡政府事宜与反对派进行谈判
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