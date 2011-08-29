菅直人警告市场不要针对日元进行投机 2011年08月29日 菅直人说，强劲日元对日本经济有利有弊。日元升值无疑将伤害众多出口企业，因此日本应扬长避短，通过加快海外投资从日元升值中获利

美媒体称洛克比空难制造者已接近死亡 2011年08月29日 电视画面显示，迈格拉希目前依靠吸氧和输液延续生命

苏格兰肯尼亚分获流浪者足球世界杯男女冠军 2011年08月29日 共有48支男子球队和16支女子球队参加了本届流浪者世界杯。在男子组决赛中，苏格兰队以4：3险胜墨西哥队，第二次夺得流浪者世界杯

研究表明生活经历会改变性格 2011年08月29日 研究人员利用2005年至2009年间进行的一项涉及1.5万余名德国人的人口抽样调查数据，对参加工作、结婚、生子和退休等重要人生历程对心理学“五大人格特质”的影响，进行了专项研究

利比亚会否成为新恐怖温床 2011年08月29日 分析人士担心，利战后出现的安全真空会给恐怖分子以重组乃至反攻的机会，使业已动荡不安的世界又多出一块安全形势不稳的版图

日本研究发现类风湿性关节炎致病机理 2011年08月29日 类风湿性关节炎是手脚等关节部位的慢性炎症，往往会导致关节和周边骨骼功能破坏和畸形