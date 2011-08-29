- 2011年08月29日
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- 2011年08月29日8月27日，国家统计局发布数据显示，1~7月份全国规模以上工业企业实现利润28004亿元，同比增长28.3%。该增速较1~6月份稍减少0.4个百分点。
- 2011年08月29日8月29日下午，在微博上有用户发布消息称，乌鲁木齐一架飞机被劫持迫降兰州。兰州中川机场工作人员证实：“经查没有此事”。
- 2011年08月29日已经宣布辞职的日本首相菅直人，在新党首的5位竞选人讲演时，呼呼睡了大觉
- 2011年08月29日阿里-穆罕默迪生前是伊朗著名大学——德黑兰大学核物理学教授，去年1月在其家门口遭遇炸弹袭击，当场身亡
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日截至今年3月末，山钢集团总负债达到1146.21亿元，资产负债率为74.65%；短期借款余额389.63亿元，长期借款余额251.29亿元
- 2011年08月29日日本通过可再生能源法案提升对太阳能电池的的需求，作为太阳能电池的主要产地，中国光伏企业将受益这一需求增长
- 2011年08月29日受害人醒来后，发现身上仅穿戴着成人纸尿裤及一个项圈，她自行逃脱后，到附近报警
- 2011年08月29日欧洲央行在三年来的救市行动中，量化宽松政策最为谨慎，因此特里谢的“非常规”货币政策表态，或将就是大规模量化宽松计划，但也将激化德国和欧洲央行的矛盾
- 2011年08月29日欧洲央行在三年来的救市行动中，量化宽松政策最为谨慎，因此特里谢的“非常规”货币政策表态，或将就是大规模量化宽松计划，但也将激化德国和欧洲央行的矛盾
- 2011年08月29日报道说，其中有9人伤势较重，一名妇女因脊椎受伤而被空运到首都卢布尔雅那大学医疗中心就医
- 2011年08月29日受此影响，山阳新干线上下行线路晚点最久达到45分钟，约6300人受到影响
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日在谈到自己的杀人历程时，尼斯蕾恩说：“我杀了第一个，他们会带着第二个俘虏过来。他看着地上同伴的尸体吓坏了，接着我也把他杀了”
- 2011年08月29日在榜单的265个国家中，印尼排行第一，受到海啸影响的人数超过了500万
- 2011年08月29日分析家说，陈庆炎以微弱多数当选对支持他的新加坡总理李显龙来说是一个打击，也是人民行动党支持率下滑的进一步证据
- 2011年08月29日印尼交通部发言人说：“九点半左右，当列车行驶到西爪哇一个车站的时候，三名持有手枪和刀子的男子进入机车舱，命令司机改变路线”
- 2011年08月29日此次演习动用了约2400名自卫队员、80辆坦克和装甲车等、80门火炮、30架武装直升机等飞机
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