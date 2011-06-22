苏州公租房每平方米月租金10元 2011年06月22日 公租房将于7月1日起配租，套型面积从45平方米至65平方米不等，月租金为每平方米10元

央行出台新规定防范海外热钱涌入 2011年06月22日 该规定意在进一步规范外商直接投资人民币结算业务，进一步监控跨境资金的异常流动，防止投机性资金流入内地

超过167万官员申报个人事项 2011年06月22日 2010年全国共有1672902名领导干部报告了个人有关事项

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洪水在肆虐之武汉东湖水上漂 2011年06月22日

香港拟设立股价敏感资料披露制度 2011年06月22日