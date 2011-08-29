- 2011年08月29日当日金融指数跌幅最大，下跌了3.41%。金融板块中除安信信托(600816.SH)微涨0.14%之外，其余个股均不同程度的下跌，跌幅最大的国金证券(600109.SH)跌4.81%
- 2011年08月29日特赦囚犯中还包括来自美国、加拿大和澳大利亚等国的外国人。但特赦囚犯中并不包括高调的政治对手
- 2011年08月29日惠誉将中国石化的长期外币发行人违约评级（IDR）以及外币高级无担保评级从A-级上调至A级
- 2011年08月29日中国农业部29日表示，目前持续发展的西南干旱态势对秋粮生产造成了严重威胁。
- 2011年08月29日从今年1月份开始铁路基建投资就一直在减少。今年1月铁路基本投资364亿元,同比增长55.7%。截至7月累计完成2843亿元,7月份铁路基本建设完成投资412.35亿元,同比增长-26.1%,环比增长-5.4%。
- 2011年08月29日海淀区教委将打工子弟进入公办学校登记的登记时间由之前的8月24日延长到了8月31日。但目前尚有将近1000名学生没有进行登记。
- 2011年08月29日据网易财经消息，8月29日消息，国美电器中午公布了2011年上半年业绩，报告称，国美电器上市公司收入298.06亿元，同比增长19.8%，净利润12.5亿元，同比增长30%
- 2011年08月29日上海铁路局28日起实施第二阶段新列车运行图，目前仍有大量余票。
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日8月29日上午10时左右，中石油大连石化分公司油品罐区一个可存储数千吨柴油的罐体突然发生火灾，到13时20分左右，火灾基本被扑灭
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日从北京市交通局获悉，从27日起到10月中旬，北京市将开展为期50天的提升出租汽车服务质量集中整治行动；各出租汽车企业加强服务管理，引导驾驶员在节假日、恶劣天气，保持95%以上的出车率，方便市民出行。
- 2011年08月29日投票结束后，野田发表胜选演讲，他再次强调将关注国民生活水平，政治上将给予新人更多支持
- 2011年08月29日据21世纪经济报道消息，8月29日，光明食品(集团)有限公司与澳大利亚玛纳森食品集团在悉尼正式签署战略合作协议，光明食品将收购玛纳森食品75%的股权
- 2011年08月29日该事件共造成8人受伤，4名幼儿正在手术，其中一名伤势较重，另有4名已无大碍
- 2011年08月29日药家鑫父亲药庆卫25日在一次访谈中表示，他不想翻案，药家鑫做的事他必须承担。他只想平静的生活，希望“药家鑫案”再不要发生，更不要把发动舆论当成一种维权模式。
- 2011年08月29日此前野田佳彦在做客某电视节目时表示，自己的施政理想，简言之就是希望国人能感觉身为日本人是件幸福的事情，并力求改变国民心目中对于政治的负面看法
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日浙江台州日前正式对商品住房实施限购，成为近期首个被纳入限购的二三线城市。分析人士认为，未来一段时间将有不少二三线城市陆续出台限购措施，房价上涨势头将得到遏制。
- 2011年08月29日据华尔街日报消息，中国石油化工股份有限公司(简称：中国石化)28日公布，按国际会计准则计算，截至6月30日的六个月，公司实现净利润人民币411.7亿元(合64.4亿美元)，高于上年同期的人民币368亿元
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富