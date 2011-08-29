- 2011年08月29日兴业证券研报认为，未来海航集团的航空资产由大新华航空，还是由海南航空作为整合平台，存在不确定性
- 2011年08月29日此次央行将保证金存款列入存款准备金缴存范围，意味着M3正式进入央行货币雷达监管范畴
- 2011年08月29日8月份CPI将回落至6.0%，面对外部复杂的经济环境，短期内货币政策仍以冷静观察为主，将货币环境维持在当前偏紧的水平
- 2011年08月29日目前国际原油价格水平有所回落，而成品油价格则经历了四月和五月两次上调
- 2011年08月29日香港政府启动派钱计划，澳门30日起发放现金补助。
- 2011年08月29日按建行26日H股收盘价5.29港元计算，美银减持半数股份可套现约677亿港元
- 2011年08月29日此次扩大准备金计提范围至保证金存款应是央行本轮紧缩周期的最后一击
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日随着我国能源物流企业迅速发展，国外能源物流企业正在加快进入我国，将不可避免地要出现竞争。在激烈的竞争中，能源物流企业将掀起一个并购、重组、联盟的浪潮
- 2011年08月29日内生性稳定增长及新开门店的增加推动公司业绩持续向好
- 2011年08月29日备受关注的北京首家艺术品交易所汉唐艺术品交易所将交易日提前。将原定9月1日开始的交易提前到8月26日。
- 2011年08月29日此次准备金补缴更大的影响在于打击票据融资热情，紧缩信贷市场，从而对实体经济造成负面冲击
- 2011年08月29日若不考虑双安店影响，公司净利润增长至少保持1季度40%左右的增速
- 2011年08月29日如果太原市出租房屋未进行租赁登记备案的，一经查实，将对住宅租赁当事人处以200元以上1000元以下罚款，对非住宅租赁当事人处以5000元以上3万元以下罚款。
- 2011年08月29日南方电网涵盖的广东、广西、贵州、云南和海南5省区电力供应严重短缺，缺口已经达到5年来最严峻的状态。
- 2011年08月29日不过公司重点发展的网优服务项目有望为公司带来较快营收增速
- 2011年08月29日据新华社消息，8月28日，河北省张家口市发生一起车祸，目前造成18人死亡。
- 2011年08月29日受益于产能增加，海利得上半年业绩高速增长。但同时，管理费用、销售费用等也开始攀高
- 2011年08月29日上海汽车实现国产整车销售200.5万辆，同比增12.9%，增速高出全国平均水平9.3个百分点，国内市场占有率比去年底提高1.5个百分点
- 2011年08月29日全国公安机关组织开展的“瘦肉精”破案会战取得重大战果，破获案件120余起，抓获犯罪嫌疑人989人，捣毁了生产、储存、销售“瘦肉精”的“黑工厂”、“黑窝点”、“黑市场”，从源头上摧毁了“瘦肉精”产销网络
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