- 2011年08月29日据valuetool平台统计，公司2季度毛利率为20%，下降3个百分点。毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月29日2季度公司实际所得税率为16%，与上季度相比下降31个百分点，这是公司2季度净利润环比大幅增加的主要原因
- 2011年08月29日在复杂和严峻的钢铁行业形势下，公司仍然实现了营业收入和净利润的双增长
- 2011年08月29日8月28日，北京、上海、广州、西宁等地的机场均紧急提升安检级别，致使大量旅客滞留甚至误机。北京首都国际机场客服人员称，28日零时机场方面接到通知，要求将安检级别提升至二级，但提升原因机场方面并未透露
- 2011年08月29日业内分析，公司经营业绩稳定，核心资产受益于产业转移
- 2011年08月29日行业增速放缓、价格恶性竞争等因素使华锐风电和金风科技利润几乎减半
- 2011年08月29日卡车市场持续低迷，天然橡胶价格大幅涨价，给公司带来了巨大的成本压力
- 2011年08月29日并不意味着政府可以无节制地借债，关键是要把投资规模和债务规模，控制在合理的范围内，防止出现系统性的偿债风险。
- 2011年08月29日公司实行激进的营销策略，不但未能扭转业绩颓势，反而使现金流紧张
- 2011年08月29日公司营业收入增长，但减值损失及原燃材料价格上涨导致净利润减少二成
- 2011年08月29日因楼盘结算面积增加，格力地产2季度净利润延续了上涨的态势，据valuetool平台统计，格力地产净利润连续三个季度持续上升
- 2011年08月29日
- 2011年08月29日业绩增长主要由于上半年的资产收购，使得公司煤炭产销量大幅增长，以及上半年煤炭价格的上涨
- 2011年08月29日目前阿根廷央行实行有管理的浮动汇率政策。今年以来，比索对美元已贬值4．5％，预计全年贬值幅度在10％左右。市场人士预计，到今年年底，美元对比索汇率将达到1：4．4。
- 2011年08月29日白宫发表的声明指出，美德两国领导人同意，为了因应当前经济挑战、刺激全球经济增长和创造就业机会，包括经由二十国集团(G20)的协同行动相当重要。
- 2011年08月29日信立泰高端心血管用药再添生力，比伐芦定国内首家获批，有望成为大品种
- 2011年08月29日主营业务带来业绩大增，未来公司重点加强企业信息化平台建设
- 2011年08月29日在将要讨论的措施中，包括将增值税上调1个百分点至21%，由此每年可能带来40亿欧元的财政税收；另外还有最高可达5%的未申报资产税，由此每年可能增加50亿至70亿欧元财政税收。
- 2011年08月29日华润创业称公司未来将把零售多业态的业务模式延伸至中国更多地区，这其中就包括了高端消费市场领域的扩速
- 2011年08月29日公司净利润受非经常性损益影响较大，非联营合营投资收益占净利润的比重达到114%
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富