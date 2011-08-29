阿根廷加大干预力度避免本币过度贬值 2011年08月29日 目前阿根廷央行实行有管理的浮动汇率政策。今年以来，比索对美元已贬值4．5％，预计全年贬值幅度在10％左右。市场人士预计，到今年年底，美元对比索汇率将达到1：4．4。