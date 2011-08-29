- 2011年08月29日好买基金对于周末两则消息对政策面是否持续偏暖感到担忧，其一，中国人民银行26日下发通知，计划将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，如果央行再次祭起紧缩的大旗，或说明政策观察期的暂告一段落
- 2011年08月29日水井坊受产品结构调整影响，低端酒收入占比大幅度下滑，导致上半年营业收入同比下降。同帝亚吉欧合作加强后，出口营业收入大幅提升
- 2011年08月29日MotorolaSolutions已在全球各市场启用了本地化名称，其中文名“摩托罗拉系统（中国）有限公司”已正式启用
- 2011年08月29日收入增速持续保持较好水平、毛利率提升使得公司上半年业绩保持了相对较快的发展态势
- 2011年08月29日虽然华发股份上半年营收同比上涨近4成，但从环比来看，2季度营收环比继续下滑
- 2011年08月29日因接受采访时冲记者怒吼而蹿红的芜湖国能电力工程公司专职安全员刘来发被清退。同时，“份子钱”事件中相关责任人被处以开除或严重警告处分。芜湖国能还表示，“立即将所扣员工的钱，全部如数清退给员工本人”。
- 2011年08月29日8月28日晚间消息，中石化今日晚间披露半年报，至此，三大石油公司中报悉数出炉。“三桶油”上半年净利达1455.85亿元，平均每日净利约8亿元
- 2011年08月29日上半年归属于母公司股东的净利润实现58.16亿元，同比增长44.7%
- 2011年08月29日据第一财经日报消息，美邦服饰董事长周成建26日在上海表示，2012年春夏季产品中将有10%左右的数量从中国以外的海外市场采购，从而改善供应链管理的水平，更加有效地控制存货数量
- 2011年08月29日光明食品（集团）有限公司董事长王宗南指出，光明食品致力于长期投资澳大利亚食品行业，希望此项收购有助于优质澳大利亚食品及品牌进入中国市场；同时，光明食品也可通过玛纳森食品的分销网络将光明的优质产品和品牌引入澳大利亚市场
- 2011年08月29日中报业绩惨淡，公司个别投资项目难以为继，终以退出终结
- 2011年08月29日公司收入增长主要依赖于人员数量和规模的增长，未来将逐步改变利润增长方式
- 2011年08月29日对于月均收入6000谢克尔的年轻白领而言，他需要不吃不喝40年才能买得起一套小户型房子。政府对土地加强控制、小户型房屋奇缺，引起年轻人的不满。
- 2011年08月29日国内建筑钢市震荡下行，需求整体走弱，下游采购迟滞，出货速度放缓
- 2011年08月29日南方上证380ETF及联接基金拟任基金经理、南方基金首席策略分析师杨德龙表示，今年下半年可以说是A股熊市的尾巴，未来一到两年有望迎来涨幅可观的估值修复行情
- 2011年08月29日公司2季度毛利率为20%，毛利率连续三个季度持续上升，公司上半年完成净利润为2011全年预期值的55%
- 2011年08月29日文化部日前公布数据显示，2010年我国动漫核心产业税前利润总额为28亿元，比上年增长65%；上缴利税额4.9亿元，比上年增长24%；企业资产223亿元，比上年增长45%；从业人员7.34万人；动漫出口总收入达5.1亿元，比上年增长59.87%
- 2011年08月29日燃料价格上涨导致炼油业务出现经营亏损122亿元。
- 2011年08月29日。“十二五”期间，我国将高标准、高水平建设14个大型煤炭生产基地，推进企业兼并重组，形成10个亿吨级、10个5000万吨级的特大型煤炭企业，煤炭产量占全国60%以上
- 2011年08月29日劲嘉股份前员工顾某因泄露上市公司内幕信息，日前被判处有期徒刑1年，案件中有两家基金公司因此非法获利1500万元，截至发稿，尚未确认是哪两家基金公司参与了内幕交易。不过了证监会曾介入调查但相关调查清查并未公布
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