- 2011年08月29日太阳纸业的毛利水平与其他造纸企业间的差距并不大，但是却拥有高回报率
- 2011年08月29日得益于自营和资管业务，2011年1-6月，公司营业收入为52.47亿元，同比增长19.72%，净利润为22.35亿元，同比增长21.33%
- 2011年08月29日以中信证券8月25日收盘价12.66元/股计算，该部分高管持有的股权激励股股票市值约合1.69亿元
- 2011年08月29日以中信证券8月25日收盘价12.66元/股计算，该部分高管持有的股权激励股股票市值约合1.69亿元
- 2011年08月29日中共中央决定：张庆黎同志任河北省委委员、常委、书记；张云川同志不再担任河北省委书记、常委、委员职务。
- 2011年08月29日28日北京、上海、广州、西宁等地的机场均紧急提升安检级别，致使大量旅客滞留甚至误机。
- 2011年08月29日本次新调入的创业板发审委专职委员17名，新调入兼职委员1名。半数委员留任
- 2011年08月29日美联储主席伯南克的讲话表明将在9月议息会议中考虑采取举措刺激经济增长。分析认为，在9月下旬美联储例行会议之前，大宗商品市场将暂时获得支撑
- 2011年08月29日太保产险的主要竞争对手之一，平安财险目前偿付能力充足率接近200%，太保产险需要增资以应对竞争
- 2011年08月29日自今年以来，宏碁股价已经下跌70%，市值约27亿美元，而竞争对手华硕股价上涨10%
- 2011年08月29日公司总营收主要来自于证券公司和期货公司客户，同时主动压缩集成业务和硬件业务，要利润不争量
- 2011年08月29日印度总理辛格致信哈扎尔表示感谢，称国会的意愿就是人民的意愿。哈扎尔则表示，“我们只是赢得了半程胜利，这是人民的胜利。”
- 2011年08月29日瑞士银行(UBS AG)上周五表示，该行或将很快开始对瑞士法郎存款收取临时费用，此举旨在促使其银行客户将瑞士法郎现金余额维持在尽可能低的水平上
- 2011年08月29日据第一财经日报消息，今年上半年，华锐风电、金风科技、东风电气、湘电股份等主营风力发电机组的上市公司业绩普遍出现大幅下滑
- 2011年08月29日北京大学方面确认，经校方调查，近日《北大教授指控情人敲诈30万》报道中涉及的报案人确系该校教师。该教师目前已被停止教师工作，解除教师职务。
- 2011年08月29日保山有关部门回应道：团市委倡议不是强制，拉票短信非政府发出。
- 2011年08月29日在89家发布了减持公告的公司中，涉及到地方政府或地方国资委控股公司减持的公司有29家，总计减持金额达26.07亿元
- 2011年08月29日短期负债使公司上半年资产负债率高达85%
- 2011年08月29日南京市已从23日起三变婚前房产收税问题，居民对此表示“无所适从”。
- 2011年08月29日苹果董事会赠与新任CEO蒂姆•库克100万股公司受限股，约合3.836亿美元。同时，另赠500万美元及5230万美元期权作为奖金
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