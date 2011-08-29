- 2011年08月29日当前市场临近底部，整体估值显示出相对优势，对于投资者而言，流动性高、指数化投资的ETF应该是个不错的选择
- 2011年08月29日2011年水泥行业整体供需较2010年略好，行业景气至少将持续到2012年底
- 2011年08月29日博汇纸业净利润连续三个季度持续上升，2季度毛利率为18%，毛利率连续三个季度持续上升
- 2011年08月29日截至8月底，北京、天津、吉林、江苏、浙江等27个省区市已经启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制
- 2011年08月29日新湖中宝上半年净利润同比增长近3成，其中约62%来自于对联营企业和合营企业的投资收益
- 2011年08月29日受益于海南离岛旅客免税购物政策出台等利好因素，中国国旅2季度业绩超出市场预期，且创3年新高
- 2011年08月29日利比亚反对派在的黎波里军事行动中共释放出约1万名被关押的囚犯，而此前的统计数据显示，在的黎波里及其附近地区的监狱中共关押有5.7万名到6万名囚犯，其中约95%的人是在今年2月利比亚爆发危机以后被捕的。
- 2011年08月29日公开市场连续六周净投放，累计释放流动性2190亿元。本月中旬央票发行利率全面上行，导致加息预期骤然升温，不过上周发行的3月期和1年期央票利率与前期持平，市场紧张情绪渐趋平稳
- 2011年08月29日因上半年财务费用、管理费用大幅增加，而房地产销售等贡献利润减少，小商品城中期业绩下滑15%
- 2011年08月29日7月份，全国共销售彩票182.05亿元，比上年同期增加49.31亿元，增长37.1%。
- 2011年08月29日8月29日，人民币汇率中间价比前一交易日小幅上升，至1美元对人民币6.3883元。
- 2011年08月29日据华尔街日报消息，上海汽车集团股份有限公司(简称：上海汽车)29日公布，受销量增加提振，上半年净利润较上年同期增长46%
- 2011年08月29日市场分析人士认为，尽管伯南克并未宣布推出QE3这一非常规的数量型货币政策工具，但依然暗示美联储在必要时会采取措施刺激经济增长，美联储恐将在下月讨论新的超宽松货币政策举措，QE3预期仍然存在。
- 2011年08月29日证监会上市公司监管部副主任赵立新在会上表示，上市公司监管部将在并购重组项目审核管理上采取一些扶优限劣的措施，推进各自监管和职能定位清晰
- 2011年08月29日8月初以来，全国大蒜价格结束了今年3月下旬以来持续下降的行情，价格渐趋稳定，8月中旬开始，大蒜价格出现回升势头。
- 2011年08月29日1~7月，企业各类成本同比上升了10%左右，而同期生产产品出厂价格只上扬了6.2%
- 2011年08月29日我国云贵等地区出现旱情加剧，南方电网涵盖的广东、广西、贵州、云南和海南5省区电力供应严重短缺，缺口已经达到5年来最严峻的状态。
- 2011年08月29日德国目前是欧洲经济的“火车头”。在减去居民个人应付银行及保险账单欠款总计1.534万亿欧元后，德国居民的实际个人可支配净财产达3.291万亿欧元。
- 2011年08月29日在7月CPI创下新高之后，业内认为，8月CPI将会有所回调，大概在6.1%-6.3%之间。
- 2011年08月29日美国国家飓风研究中心28日宣布，目前仍在袭击美国东海岸地区的飓风“艾琳”当天上午已经减弱为热带风暴。但美政府部门警告说，“艾琳”仍具有破坏性，居住在东海岸地区的居民不可松懈。
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