- 2011年08月29日8月中旬开始，大蒜价格出现回升势头。监测数据显示，与8月11日相比，8月28日，全国大蒜价格上涨8.7%。
- 2011年08月29日因子公司受洪水灾害，中信国安当期净利润大受影响
- 2011年08月29日截至8月28日，已有12家上市银行公布了2011年的上半年业绩。报告显示，这12家银行今年上半年共实现净利润4244.47亿元，其中手续费及佣金净收入就有2057.43亿元
- 2011年08月29日本次交易标的为太子奶株洲三公司完成破产重整后的100%股权，以及太子奶株洲三公司的重整资产
- 2011年08月29日有分析认为，海江田尚无眉目确保在第一轮投票中获得半数以上选票。与小泽保持一定距离的前原和野田则希望在第二轮投票中联手反超。
- 2011年08月29日近日，国家税务总局正式发布2011年第47号公告，公告内容是关于纳税人转让土地使用权或者销售不动产同时一并销售附着于土地或者不动产上的固定资产有关税收问题的，并非此前所说的有关年终奖个税征收办法。
- 2011年08月29日业内人士指出，在政策宽松的2009年，利用资金杠杆开发房地产利润十分丰厚，诸多企业竞相开辟房地产业务，也正是这批企业在此轮调控中最先退出地产市场。目前，产权市场已成为这些企业退出房地产领域的重要平台。
- 2011年08月29日8月28日，因一名旅客谎称行李中有“炸弹”，造成当天成都至乌鲁木齐的航班不得不进行重新清舱而延误。检查发现，该乘客所说的炸弹实际上为一银色金属箱子，内装一些地质测量设备。该乘客事后承认，他只是想和空姐开个玩笑。
- 2011年08月29日今年以来，上市公司通过委托贷款放贷的年利率最高已达21.6%，利息收入甚至已经成为一些主业低迷上市公司的主要盈利来源。
- 2011年08月29日由于近年国内新药审批收紧，广药集团与美国百特在2007年合资成立的广州百特侨光医疗用品有限公司(下称“百特侨光”)因引进新产品不力，连续四年亏损，由于不大确定新品种获批上市的时间，至今未有盈利时间表
- 2011年08月29日目前救援已基本完成，共挖出遇难者尸体6具，抢救伤员3名，该3人无生命危险。
- 2011年08月29日根据谢业新家属提供的一张第一现场照片显示，谢业新身亡时，歪坐在办公椅上。案发后获准进入现场的家属这样描述:“身上一片血污，惨不忍睹。”
- 2011年08月29日据外媒26日报道，在投资者和监管人士越来越关注美国大型金融机构资本管理状况的情况下，惠誉国际评级(Fitch Ratings Inc., 简称：惠誉)表示，美国的银行业将能够在巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)规定的期限前满足缓冲资本要求
- 2011年08月29日从净利润同比增速来看，中国太保的上半年业绩是保险股中表现最佳的。一方面，得益于有效应对银保新政；另一方面，得益于对综合成本率的有效控制。
- 2011年08月29日税收法定是税收至高无上的原则，一种所得是不是需要纳税，要由法律来规定，而不是由征税的人来决定，更不是由人们从字面上的理解来决定，通过对其他事项的类推来决定
- 2011年08月29日日前，汇丰银行在某财经网站显眼位置打出上述定期存款优惠利率广告，提及的外币定期存款利率水平，大幅高于其他银行外币存款利率。
- 2011年08月29日当地时间8月26日，国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)表示，IMF已批准向冰岛提供最后一轮4.5亿美元的援助资金，作为金融危机期间针对冰岛援助项目的一部分
- 2011年08月29日本周解禁的25家公司中，8月29日，即本周一8家上市公司合计解禁市值为401.99亿元，占到全周解禁市值的75.60%，解禁压力十分集中。
- 2011年08月29日民政部社会福利与慈善事业促进司副司长徐建中说，“从现在来看，我们的慈善捐赠降到了冰点，如果再穷追猛打，可能会伤害到整个慈善事业。”
- 2011年08月29日据29日消息显示，截至目前，27日开始在美国肆虐的飓风“艾琳”已造成包括3名儿童在内的至少14人死亡。美国东北部北卡罗来纳州至马萨诸塞州波士顿市航线上，超过9000架次周末航班因飓风“艾琳”取消，影响的乘客数量可能超过百万
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