惠誉：美国银行业能够满足缓冲资本要求 2011年08月29日 《财经》综合报道 据外媒26日报道，在投资者和监管人士越来越关注美国大型金融机构资本管理状况的情况下，惠誉国际评级(Fitch Ratings Inc., 简称：惠誉)表示，美国的银行业将能够在巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)规定的期限前满足缓冲资本要求