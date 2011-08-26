- 2011年08月29日中国证监会发行部副主任陆文山表示，上市公司在考虑股权比例的情况下，要善融资、巧融资、谨慎融资；当企业成长相对稳定、产业没有急剧扩张的可能性，但又有一定资金需求的情况下，从维护股东利益的角度，要慎重选择股权融资。
- 2011年08月29日没有进入生产投资领域、依然停留在民间借贷市场上的资金规模为40%，即440亿元，包括个人借给民间中介的资金，民间中介借给监管人用于还贷垫款、票据保证金垫款、验资垫款等短期周转资金。另有60亿元（5%）的资金不明用途。
- 2011年08月29日郑州市二七区原区委常委、统战部长曲连文担任副区长期间，在经济适用房项目建设中，为开发商提供便利，收受贿赂总额达1032万余元被查处。
- 2011年08月29日国家发展改革委财政金融司司长徐林日前指出，目前我国出现政府性债务违约可能性并不大，下一步将进一步完善城投债券发行制度和防范风险机制，并尽快建立我国地方政府债务管理体系等
- 2011年08月29日1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币，同比增长28.3%。
- 2011年08月29日外国投资者并购境内企业，属于《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》明确的并购安全审查范围的，外国投资者应向商务部提出并购安全审查申请。
- 2011年08月29日据数据显示，股票型基金和混合型基金分别亏损789.45亿元和478.55亿元；债券型基金和QDII基金也未能幸免，分别亏损6.01亿元和5.66亿元；货币市场基金和保本基金保持盈利。
- 2011年08月29日我有一个愿望：一个13亿人口的国家，应该培养出自己的奶牛品种，生产出高品质的牛奶和乳制品，培养出自己的牛奶和乳制品品牌。
- 2011年08月29日受中国人民银行“稳健”货币政策影响，上半年国有商业银行的净利差和净息差均有较好的增长；此外，手续费和佣金收入的大幅增长更是助推了各家银行攀升的利润。
- 2011年08月29日决定首相接班人的日本民主党代表选举将于29日进行投计票。经济产业相海江田万里（62岁）因获得前代表小泽一郎派的支持而暂时保持领先
- 2011年08月29日《763只基金上半年亏损1254亿元》等九则
- 2011年08月29日分析人士认为，未来一段时间将有不少二三线城市陆续出台限购措施，房价上涨势头将得到遏制
- 2011年08月29日中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇称，4万多亿元保证金存款的加入，将扩大商业银行准备金率的缴存范围，一定数量的银行资金将被冻结，起到了存款准备金率上调的作用，有利于回收市场上的流动性。
- 2011年08月29日8月29日，韩国银行（央行）发布《7月份国际收支动向（暂定）》数据显示，韩国7月份国际收支经常项目盈余达49.4亿美元，比前一个月增加29.1亿美元，连续17个月实现了顺差
- 2011年08月26日伯南克在杰克逊城讲话稿没有市场期待的QE3内容。但在财政政策方面措辞严厉，督促华盛顿采取长短期政策改善财政状况。
- 2011年08月26日俄总统驻远东联邦区全权代表伊沙耶夫称，金正日是个渊博的人，懂得许多技术性的问题，并称金正日“握起手来劲儿很大”。
- 2011年08月26日北京市血液中心主任刘江承认，确实有血袋从安贞医院被退回。但他解释，“退血”是由于家属对血袋上的日期有顾虑，而不是血液本身的质量问题。
- 2011年08月26日截至8月19日，在创业板挂牌上市企业256家，融资总额1840．71亿元，首日平均涨幅为38．77％，有32家公司在上市首日跌破发行价。
- 2011年08月26日吴世勋在投票之前还表示，如果投票率不能达标，或者开票后没有获得过半数支持，他将辞去市长一职。本月24日举行的市民投票结果显示，投票率没有达到法定的33.3%有效投票率，投票被视为无效，且没有进行开票。
- 2011年08月26日受全球外汇市场波动影响，肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚等东非国家货币对美元汇率不断走低。
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