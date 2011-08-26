- 2011年08月26日中国证监会主席尚福林26日说，我国创业板市场启动以来，在鼓励和引导社会投资、支持创新型企业发展等方面的功能逐步体现，初步达到了预期目标。
- 2011年08月26日尼日利亚警方称，尼日利亚首都阿布贾联合国驻地26日发生的炸弹爆炸已造成18人死亡，另有多人受伤。
- 2011年08月26日近年来，我国气象灾害呈现种类繁多、分布地域广、发生频率高的特点，严重影响经济社会发展和人民群众的生产生活，每年造成的经济损失平均在2000亿元以上。
- 2011年08月26日2011年“十一”期间，三亚旅游饭店客房价格平均价格为1541元/间(套或栋)·天，比2010年同期上涨了10.7%
- 2011年08月26日澳大利亚国立大学教授研究员安德鲁·莱利莱利与悉尼大学的保健学家克拉克共同进行的研究显示，不论在哪一年，富裕人口的死亡率都比穷人少了将近一半。
- 2011年08月26日尼日利亚首都阿布贾联合国驻地26日发生炸弹爆炸。这栋大楼是联合国使团主要办公场所，可能有多达400名雇员在内工作。
- 2011年08月26日全国人大常委会法制工作委员会副主任李飞表示，国家豁免规则这项制度针对的是以外国国家及其财产为被告的案件。不会用在中国的国有企业身上
- 2011年08月26日各地最近纷纷征收“房产证加名税”的行为合乎税法，与国税总局“暂时不在全国推广该税种”的表述并不冲突。
- 2011年08月26日香港德豪嘉信会计师事务所等5家境外会计师事务所驻华代表处在有效期已满且未按规定申请延期，作自行取消处理。
- 2011年08月26日从9月1日起，外交部例行记者会将从每周2次增加到5次，外交部对外发布时效性将大大提高。
- 2011年08月26日爆炸发生在当地时间上午11点(北京时间下午6点)，地点在阿布贾市中心的使馆区，靠近美国大使馆。
- 2011年08月26日中国民航年运输量位居全球第二，仅有20%的空域资源供民用。除影响全国航班正常率仅为75%外，也使各航空公司无奈面对有限的航班时刻资源
- 2011年08月26日“小泽派与反小泽派的矛盾，并没有因为菅直人的辞职而得到解决，菅直人卸任之后的新首相选举过程中，这一矛盾仍是选举的主轴。”刘江永对财经网记者说。
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日没有乔布斯的苹果近期受到的冲击并不很大。长远来看，风险集中在他完全离任后苹果3年-5年后的产品计划之中
- 2011年08月26日通报称，8月9日起，一名叫“网络特工”的人在网上多次联系宁陕县政府办工作人员，要求当事人汇款2万元承诺可以删帖消除网上影响，并要挟如不汇款就将唐新成“艳照”发到网上炒作
- 2011年08月26日车站设备冒烟起火事故发生后，为确保运营安全，上海地铁3号线停止了一侧线路运行，3号线从火车站站至曹杨路站临时采用单线双向运行。
- 2011年08月26日根据卡斯的计算，巴菲特50亿美元优先股的资本成本大约每年11%。考虑到美银可以将近0%的利率从银行间市场借款，卡斯称巴菲特的交易“滑天下之大稽”。
- 2011年08月26日野田称，他在得到许多人支持的情况下决定竞选民主党代表，他将坚持民主党“国民生活第一”的理念，努力实现各项政策。当天晚些时候，鹿野在支持自己的民主党国会议员集会上说，他应大家要求决定参加民主党代表选举。
- 2011年08月26日税法规定，应税所得包括：现金、实物、有价证券以及其他形式的经济利益。单位发放的月饼，提供给员工的免费一日游，均应作为应税所得与当月发放的工资薪金合并计征个税。
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