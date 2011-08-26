野田佳彦和鹿野道彦宣布竞选日本民主党党首 2011年08月26日 野田称，他在得到许多人支持的情况下决定竞选民主党代表，他将坚持民主党“国民生活第一”的理念，努力实现各项政策。当天晚些时候，鹿野在支持自己的民主党国会议员集会上说，他应大家要求决定参加民主党代表选举。