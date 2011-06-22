- 2011年06月22日
- 2011年06月22日从正常的经济学逻辑推理不出人民币汇率贬值的可能，因此这只能是黑天鹅事件，完全是不可预测的事情
- 2011年06月22日据好买基金研究中心统计，上周，共有299只私募基金公布最新净值，近1月平均下跌1.23%，跑赢同期沪深300指数1.28%。
- 2011年06月22日
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- 2011年06月22日
- 2011年06月22日江赛春认为第三方基金销售是个重要的探索，长远来看或许是打破银行渠道独大的必由之路。但现在最大的疑问是这种模式有多大空间，需要多长时间达到盈利，能否成为持续盈利成长的商业模式。目前行业内没有人能给出准确的判断。
- 2011年06月22日武汉市水务局排水处表示，该市地下排水系统已不能适应今天城市发展的需要，如管网、箱涵等排水系统的口径还是按照“一年一遇”的标准建的
- 2011年06月22日中央纪委副书记、中央纪委新闻发言人吴玉良表示，在这方面做了许多具体的规定，条文很多，核心的问题是要限制公款消费。自费的活动，我们是不限制的
- 2011年06月22日中央纪委新闻发言人吴玉良表示，对于财产申报制度，我们感到有两个方面的条件是欠缺的：一是要建立起社会的诚信体系，二是信息统计体系
- 2011年06月22日“中国现在这个环境，根本不适合做实业。实业资本被逼得走投无路了，就换成金融资本去炒黄金，炒楼。”
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日6月22日，申银万国在当天发布的《2011年中期中国经济报告》（下称报告）中提出，可借鉴四大国有银行不良资产剥离的方式解决地方融资平台的债务问题
- 2011年06月22日当前腐败又出现了一种新的动向，即领导干部“权力期权化”现象日益显现，有些领导干部利用手中的权力和将来的利益做交易
- 2011年06月22日猪价环比增速意外大幅跳升，6月CPI同比增速可能接近6.5%，超过预期
- 2011年06月22日2011年6月22日，渤海银行与中国农业银行《全面合作协议》签字仪式在万丽天津宾馆隆重举行。合作领域涉及：资金融通、国际业务、代理业务、投行业务、信贷资产转让、保理代付、柜面通业务、支付结算业务、银行卡业务、代理贴现等多方面。
- 2011年06月22日2010年，全国共有1672902名领导干部报告了个人有关事项，对1581名领导干部相关问题进行了纠正
- 2011年06月22日要对公车登记中发现的问题进行严格纠正，要严格控制公车总量以及公车费用的使用
- 2011年06月22日希腊新内阁获议会信任投票，为解决债务危机赢得缓冲时间
- 2011年06月22日在连续大幅下跌后，6月21日市场在震荡中迅速反弹。大成基金认为，目前市场仍处于弱市当中，心态较为迷茫，寻底是目前市场的主要趋势。不过，在艰难筑底后，未来一个季度的市场相比现在将较为乐观。
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