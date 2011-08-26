我国将加快推行居民用电阶梯价格 2011年08月26日 中国将继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系，加快推行居民用电阶梯价格。

中国将加快推行居民用电阶梯价格 2011年08月26日 中国将继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系，加快推行居民用电阶梯价格。