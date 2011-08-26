- 2011年08月26日摩根大通预期市场会再下调宝姿盈利预测，给予其评级为“减持”
- 2011年08月26日由河南省选出的十一届全国人大代表，河南省开封市原市委副书记、市长周以忠，因涉嫌严重违法违纪犯罪，本人提出辞去十一届全国人大代表职务的请求，河南省人大常委会决定接受其辞职请求。
- 2011年08月26日被告人顾某系深圳市某上市公司投资关系部经理，多次在不同场合将该内幕信息泄露给多家基金公司，其中有两家基金公司在获悉该内幕信息后，大量买入卖出顾某所在公司股票，从中非法获利近1500万元。
- 2011年08月26日自2000年以来，全球汽车保有量平均增长3.6%。其中美国是目前最大的汽车拥有国，汽车保有量达2.4亿。中国次之，仅2010年汽车保有率猛增27.5%，跃到了7800万，第一次超过日本。
- 2011年08月26日从2010年10月至案发的2011年4月，上海盛禄食品有限公司共销售“染色馒头”27万余包，销售金额达62万余元。26日上海市宝山区检察院对“染色馒头”案的三名犯罪嫌疑人提起公诉。
- 2011年08月26日到2015年，北方采暖地区既有居住建筑完成供热计量及节能改造面积4亿平方米以上，地级以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造。
- 2011年08月26日虽然全球性经济衰退或不会出现，但疲软的经济增速将促使美联储、欧洲央行、日本央行维持现有低利率至少到2013年
- 2011年08月26日中国将继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系，加快推行居民用电阶梯价格。
- 2011年08月26日中国将继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系，加快推行居民用电阶梯价格。
- 2011年08月26日新华网报道称，十一届全国人大常委会第二十二次会议将加强节能法制建设。机动车燃油消耗量限值标准将出台。
- 2011年08月26日新华网报道称，十一届全国人大常委会第二十二次会议将加强节能法制建设。机动车燃油消耗量限值标准将出台。
- 2011年08月26日在“吉祥航空不避让”事件上，双方各执一词。今日民航华东地区管理局经过调查后确认，双方均属谎报，将展开详细调查。
- 2011年08月26日受外围股市下跌及昨日大盘大涨需回调影响，两市早盘双双低开，此后展开震荡整理，沪指围绕2600点震荡，临近午盘，沪指持续下挫，并跌破20日线，午后股指再度上行，重新夺回20日线，并在有色等板块反弹带动下，回到2600点之上
- 2011年08月26日有银行业分析人士认为，一般而言，五大行的平台贷大概占整个金融机构平台贷款的半数左右。但同时，也有业内人士向记者表示，随着监管层对银行特别是大行放贷的收紧，2010年下半年以后，平台贷流向中小银行的数量可能会增多。
- 2011年08月26日对于大宗商品潜在的风险，基金业界并非没有考虑，它们或是前期在产品设计中部署了一定的风险对冲，或是准备合理安排发行期以争取较佳的建仓时机。
- 2011年08月26日近日，民营油企正准备集体上书发改委和国务院，反对油价调整周期缩短。专家认为，民营油企生机在于获得成品油进口资质。
- 2011年08月26日今年上半年，我国中药商品进出口额为14.38亿美元，同比增长41.43%。其中，出口额11.11亿美元，同比增长42.95%。
- 2011年08月26日信用评级机构穆迪投资者服务公司22日警告说，如果更多的欧元区成员国寻求与希腊达成贷款抵押协议，可能会拖延对希腊下一笔援助贷款的发放，并将导致希腊出现债务违约。
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日在民主党内举足轻重的小泽一郎向身边人士放风说不会支持前原诚司，因此民主党代表选举将会出现前原和小泽两大集团的全面对决。而前原诚司则得到了一直以来支持菅直人政权的民主党“主流派”的拥立。
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