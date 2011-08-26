- 2011年08月26日在民主党内举足轻重的小泽一郎向身边人士放风说不会支持前原诚司，因此民主党代表选举将会出现前原和小泽两大集团的全面对决。而前原诚司则得到了一直以来支持菅直人政权的民主党“主流派”的拥立。
- 2011年08月26日穆迪公司的评估报告指出，阿根廷银行系统在今后12至18个月里面临一系列潜在风险。
- 2011年08月26日《华尔街日报》23日报道称，美国共和党人对拜登在四川大学演讲中称“完全理解中国的计划生育政策”作出轮番攻击。2012年总统大选呼声颇高的共和党人罗姆尼23日发表声明，称拜登“容忍了一个可怕而又野蛮的政策”。
- 2011年08月26日南开大学日本研究院副教授、日本国学院大学客座研究员张玉来在一次访谈中指出，当前日本最大困局是产业空洞化，而非债务问题。
- 2011年08月26日工商银行董事长姜建清周四表示，该行计划拓展其国际业务，希望在未来五年，境外业务的利润贡献占比可从目前的3.8%提高到10%。
- 2011年08月26日利比亚反对派武装和忠于卡扎菲的部队25日在首都的黎波里靠近阿齐齐亚兵营的阿布萨利姆小区发生激烈交火。据新华社报道员得到的消息，反对派怀疑卡扎菲的一个儿子藏身在该小区，反对派武装已经包围了该小区。
- 2011年08月26日截至8月25日，沪深两市共有1717家上市公司披露中报，其中社保基金入围203家上市公司前十大流通股股东。而值得关注的是，在泥沙俱下的二季度市场，社保基金建仓隐现"抱团"之势，巧度寒冬，静待前方大底的到来。
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日国税总局方面表示：“南京房产证加名征契税，属于地方政府税收行为，短期来看，恐怕不可能在全国范围内推行类似政策。
- 2011年08月26日当地时间8月24日，美国福布斯杂志评选出今年世界上最具影响力的100名女性，德国总理默克尔位居榜首，美国国务卿希拉里•克林顿和巴西总统迪尔玛•罗塞夫分别排在第二和第三位
- 2011年08月26日国家测绘地理信息局昨日（25日）宣布，西部测图工程、1∶5万基础地理信息数据库更新工程已经竣工。据悉，到2020年我国地理信息产业将形成万亿元的年产值。
- 2011年08月26日1－7月，固定资产投资（不含农户）完成152420亿元，同比增长25.4%。
- 2011年08月26日即使出现偶然性的人民币兑美元快速升值，也仅将是短暂行为，不具可持续性
- 2011年08月26日民间投资占同期固定资产投资的比重为58.8%。
- 2011年08月26日据valuetool平台统计，营业外收入占净利润的比重达到541%。持续经营利润为-2664万元
- 2011年08月26日1－7月，中、西部地区投资分别增长30.5%和29.2%，增速分别比全国投资增速高5.1和3.8个百分点。
- 2011年08月26日对比显示，在几乎同一时期设立的次新私募产品中，业绩已经出现明显分化，最好与最差相差多达69.74个百分点。从私募公布的投资策略来看，"谨慎"仍是关键词；不过，也有私募认为，目前存在买入机会。
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日1-7月社会物流总额为88.2万亿元，同比增长13.6%；社会物流总费用4.3万亿元，同比增长18.5%。
- 2011年08月26日郭广昌意欲搭建“复星系”保险平台的野心袒露无疑，他曾毫不讳言要成为中国的巴菲特，希望用5到10年的时间逐步向巴菲特的“产业+投资+保险”模式靠近。
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