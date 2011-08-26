穆迪下调阿根廷银行系统信用评级 2011年08月26日 穆迪公司的评估报告指出，阿根廷银行系统在今后12至18个月里面临一系列潜在风险。

利反对派围攻疑似卡扎菲之子藏匿处 2011年08月26日 利比亚反对派武装和忠于卡扎菲的部队25日在首都的黎波里靠近阿齐齐亚兵营的阿布萨利姆小区发生激烈交火。据新华社报道员得到的消息，反对派怀疑卡扎菲的一个儿子藏身在该小区，反对派武装已经包围了该小区。