墨西哥蒙特雷市一赌场遇袭 至少40人死亡 2011年08月26日 据当地媒体报道，20余名武装分子冲进蒙特雷市“皇家赌场”后，对在场人员进行扫射，随后还向赌场内投掷了至少3枚手榴弹

日本首相菅直人宣布辞职 继任者最快30日产生 2011年08月26日