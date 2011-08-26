- 2011年08月26日从权威渠道获悉，“中国家用电器工业‘十二五’发展规划”(以下简称“规划”)已经完稿并提交工信部，计划近期公布。据悉，到“十二五”末，中国家电工业总产值将提高到1.5万亿元。
- 2011年08月26日汽车行业增速下滑，油价高企成本增加，公司毛利率连续三季度持续下滑
- 2011年08月26日公司迅速扩大经营规模和销售半径，充分受益农机行业产销良好形势
- 2011年08月26日昨日全天质押式回购成交总量在3433.76亿，与前日持平。虽然早盘隔夜利率高开23BP，成交在4.0%，但很快因为大量的供给使得利率大幅走低，最终加权利率收在3.34%，加权利率下行约34BP，盘中供大于求，成交量缩水至2400亿左右。
- 2011年08月26日其实这次发现也并没有那么令人大跌眼镜。近年来，卡扎菲已经在多个场合向赖斯暗送秋波
- 2011年08月26日据当地媒体报道，20余名武装分子冲进蒙特雷市“皇家赌场”后，对在场人员进行扫射，随后还向赌场内投掷了至少3枚手榴弹
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日从去年8月到今年8月，国内棉价经历“过山车”行情，从1.7万元/吨一路攀升至今年3月份的3.4万元/吨。之后，又从3.4万元/吨掉头跌到现在的近2万元/吨
- 2011年08月26日保山团市委办公室一位工作人员表示，发文确有其事，不过并不是强制性要团员青年去投票，就是倡议大家能够帮忙投票就投一下，并没有任何行政强制性
- 2011年08月26日Facebook正式发出大会邀请函，时将发布一些“令人兴奋”的产品，并创建下一代社交体验的最佳范例
- 2011年08月26日韩国首尔市市长吴世勋26日表示，即刻辞职，对免费午餐公投失败负责。他表示，过度福利必定会导致增税，或给下一代带来沉重的负担。希望在他辞职后人们更深入探讨过度福利问题
- 2011年08月26日今年1-6月农行实现净利润666.79亿元，同比增长45.4%,利润增速列五大行首位
- 2011年08月26日8月26日，日本总务省公布数据显示，今年4—6月收到共计379份国家公务员呈报的再就业报告，较去年同期增加68%
- 2011年08月26日联想控股集团董事长柳传志承认并购的重要性，但是对惠普出售的PC业务表示持谨慎态度
- 2011年08月26日四大行今年上半年跨境人民币结算量9700亿元。“境内金融机构人民币结算量年内有望超过1.8万亿，甚至突破2万亿大关。”
- 2011年08月26日当地时间8月24日，法国公布一项高达120亿欧元（约合173亿美元）的赤字削减计划，其中包括增加对富人征税和防堵税收漏洞。法国总理弗朗索瓦•菲永表示：“我们国家不能永远靠借债生存。”
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日据联合国全球灾害警报和协调系统25日发布的信息，飓风“艾琳”目前为3级飓风，中心附近最大风力16级，已开始对佛罗里达州产生影响
- 2011年08月26日公司以收购的方式增加油封产品的产量，力求增扩高毛利产品在总业务中的占比
- 2011年08月26日韶钢松山（000717.SZ）8月25日晚披露2011年中期财务报告，公司上半年实现营业收入111.50亿元，同比上升21.13%；实现归属于上市公司股东的净利润仅0.62亿元，比上年同期大幅下降46.82%；基本每股收益为0.0371元。
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