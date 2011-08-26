- 2011年08月26日公司上半年总体经营继续保持稳定增长态势，净利润增长主要来自佐力药业投资收益
- 2011年08月26日产品价格大幅上涨，两公司盈利水平大幅提高
- 2011年08月26日2011中国民企500强名单显示，制造企业仍为主力，行业有“向重型化发展”的趋势。华为首次上榜便居首位，万达借政策东风火速蹿升
- 2011年08月26日上半年受国际航线拖累，同时投资收益减少，国航净利润下滑。但业内分析国际市场开始复苏，国航业绩明显反弹
- 2011年08月26日喧腾一时的扁家弊案去年11月龙潭购地案和陈敏薰买官案三审定谳，陈水扁吴淑珍都被判刑合并执行17年半。而公务机要费案、海外洗钱和南港展览馆三大案发回更审
- 2011年08月26日标准普尔公司25日警告称，未来几年欧洲地区担保贷款凭证(CLO)的集中到期可能导致杠杆债务违约激增。
- 2011年08月26日冠城大通现金创造能力不佳，据valuetool平台统计，2季度经营活动现金流占营业收入的比重为-5%
- 2011年08月26日上海市国资委旗下的汽车零部件企业华域汽车(600741.SH)8月26日公布2011年中期财务报告。报告期内，公司的主要配套客户销量增速均高于行业平均水平，推动公司上半年业绩稳定增长。
- 2011年08月26日受外围股市下跌及昨日大盘大涨需回调影响，两市早盘双双低开，此后展开震荡整理，沪指围绕2600点震荡，随着地产、券商、有色的回暖，沪指向早盘缺口发起攻击。但上行量能匮乏，临近午盘，沪指持续下挫，并跌破20日线
- 2011年08月26日虽然韶关冶炼厂停产，但是海外公司成为新的利润增长点
- 2011年08月26日成本高企挤压公司盈利空间，东风汽车上半年完成净利润仅为2011全年预期值的37%
- 2011年08月26日主营饲料的新希望(000876.SZ)8月26日公布2011年中期财务报告，据valuetool平台统计，二季度营业收入创3年新高，净利润连续三个季度持续上升，且创3年新高。该公司二季度毛利率为10%，上升2个百分点。
- 2011年08月26日至2季度，公司净利润已连续三个季度持续下滑，毛利率创下近3年新低
- 2011年08月26日因结算收入增长，华业地产中期业绩同比增长幅度较大。虽然公司开始投资矿产，但分析师预计近两年地产业务仍将作为华业地产的主要业绩贡献，且有较高增速
- 2011年08月26日2011年上半年，面对经济增长减速、钢铁行业产能过剩、原燃料价格高位运行等重重困境，太钢不锈（000825.SZ）和八一钢铁（600581.SH）仍然艰难地实现了业绩的稳定增长。
- 2011年08月26日老凤祥上半年实现营业收入116.8亿元，同比增长49%；完成净利润2.82亿元，同比增长164%
- 2011年08月26日因投资收益增加，中国宝安中期业绩同比增长12%
- 2011年08月26日伯克希尔是典型的“美国经济细胞切片型”公司，其掌门人又是四十年来战绩惊人的投资大师巴菲特，当他购买美国最大的银行时候，不要怀疑美国经济或者全球经济近几年会二次探底
- 2011年08月26日9月份沪深两市合计限售股解禁市值为649.02亿元，较8月份的2232.70亿元减少1583.68亿元，减幅为70.93%
- 2011年08月26日即便子公司获得了财政补贴，使营业外收入同比增加1341.71%，公司扔难掩营收和净利纷纷下滑的局面
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