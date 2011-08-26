- 2011年08月26日公司上半年收到政府补贴1.39亿元，上半年经营活动现金流由去年同期-3.45亿元变化至-5010万元
- 2011年08月26日智能电网，作为国家十二五期间物联网产业发展的十大重点应用领域之一，也得到各地政府的大力关注，在已经出台的地方规划中，上海、江苏、广东等省市都已经将智能电网列入地方物联网3-5年发展规划中的重点发展领域之一
- 2011年08月26日主营卷材销售的东方雨虹(002271.SZ)8月26日公布2011年中期财务报告，上半年净利润同比增长33%。
- 2011年08月26日黄金和铜价持续上涨，公司销售收入和利润水平大幅度提高
- 2011年08月26日主营纸制品销售的景兴纸业(002067.SZ)8月26日公布2011年中期财务报告，据valuetool平台统计，至2季度，公司营业收入连续三个季度持续上升，且创3年新高。
- 2011年08月26日日本文部科学省制定了本年度至2015年度全国各国立大学、大学医院及高等专科学校等机构的5年整修计划。在东日本大地震中东北大学等学校建筑受损严重，老化设施修缮和抗震加固改造已成当务之急，文科省认为5年内所有设施整修最多需要1.1万亿日元
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日至2季度，公司营业收入连续三个季度持续上升，且创3年新高。不过，净利润和毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月26日好买基金认为，市场大幅反弹，积极因素主要有四方面因素：短期资金面有所缓解；市场处于底部区域；以基金为代表的机构投资者仓位低，市场弹性较好；近期政策偏暖
- 2011年08月26日日本警察厅26日宣布，该厅官方网站7月10日夜里至11日凌晨受到的黑客攻击从源头的IP地址来看，9成以上来自中国。去年9月遭受同样攻击时，IP地址大半也来自于中国
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日因航运市场低迷，加之高油价侵蚀，公司业绩大幅下滑。业内预测最差情况下，公司业绩将跌至2008年金融危机最低水平
- 2011年08月26日据外媒24日报道，伊朗将俄罗斯告上国际法院，理由是俄罗斯起初承诺向伊朗出售S-300防空导弹系统，后来因联合国对伊朗制裁而放弃了这笔交易
- 2011年08月26日化州市相关政府部门负责人表示，杨与庞两人有“私人恩怨”，之前已成立专案组介入调查，至今尚未有调查结果
- 2011年08月26日中资投行近年在港股IPO市场的活跃度稳步提升，但整体实力仍不及国际投行；随着国内政策支持、中国企业实力增强和境外上市增加，中资投行有望立足香港，未来成为国际投行的新生力量
- 2011年08月26日负责iPhone和iPad组装的鸿海精密工业，股价下跌创两年新低。触屏供应商宸鸿和胜华科技股价也出现下跌
- 2011年08月26日主营房地产开发的宝安地产(000040.SZ)8月26日公布2011年中期财务报告，因剥离非房地产业务的资产等，净利润同比增长近3倍。
- 2011年08月26日数据统计，1901家公司上半年共实现营业总收入6.42万亿元，同比增长28%；实现营业利润1.06万亿元，同比增长24%；实现归属于上市公司股东的净利润8225.18亿元，同比增长25%。1901家公司加权平均每股收益0.29元
- 2011年08月26日此单完成的期货保税交割，以上海期货交易所的保税交割结算价为依据，显示出国内期货市场的价格影响力正在提升和扩展
- 2011年08月26日对于从事宠物经营或者家庭饲养宠物产生噪声干扰他人正常生活的，责令改正，并给予警告；拒不改正的，对单位处一万元罚款，对个人处五百元罚款
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