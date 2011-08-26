- 2011年08月26日联接基金阵营又将迎来重量级新成员，汇添富深300ETF联接基金今起（8月26日）通过工商银行、农业银行等渠道发行
- 2011年08月26日在中国银行业再融资问题备受市场诟病的背景下，公开宣称将以利润留存作为资本补充主渠道的殊为少见
- 2011年08月26日数据显示，工、农、中、建、交五大行中期实现归属母公司股东净利润3618.82亿元，较去年同期增长32.28%，整体呈现较快的业绩增长
- 2011年08月26日辽宁省国资委旗下的贸易企业时代万恒(600241.SH)8月26日公布2011年中期财务报告，2季度，公司实现收入3.49亿元，同比下降34%，环比上升14%；实现净利润337万元，同比下降22%，环比上升26%。
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日从9月1日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82个品种、836个剂型规格
- 2011年08月26日截至24日，C平台附近海床累计回收油污387．4615立方米，占已发现油污的96．87％
- 2011年08月26日从单个国家来看，美国增长放缓对墨西哥和加拿大的影响最大，而中国2012和2013年的实际GDP增幅也将降至7%，低于潜在增长速度，并将对全球其他国家和地区带来冲击
- 2011年08月26日阿某认为，导火索是曹某在车上说了对他不礼貌的话，他也曾经警告曹某说：“别再跟我废话了，我今天心情不好，你别自找麻烦”
- 2011年08月26日根据Wind资讯的统计，目前有82家房地产公司公布2011年中期报告，其预收账款总额同比增长79%。其中，万科的预收账款从去年同期的453亿元增长到今年中期的1070亿元，金地集团的预收账款也从去年同期的104亿元增长到254亿元。
- 2011年08月26日谷歌推进语音搜索已并非秘密。今日，谷歌在地图搜索上新增语音搜索功能，支持用户与电脑“对话”
- 2011年08月26日谷歌周四（25日）宣布，谷歌地图从即日起将支持语音搜索，但仅限于Chrome浏览器，并且暂不支持中文。
- 2011年08月26日张生于1968年8月23日，今年7月25日被任命为县公安局副局长，分管治安大队、巡防暴大队
- 2011年08月26日公众选择慈善组织来捐赠的概率降低，从某种程度上可以说是对慈善组织的不信任
- 2011年08月26日2000年5月至2010年11月，李林利用其职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受他人财物，共计人民币100万元、160万港元
- 2011年08月26日侦查机关还查明，白志明还有违反枪支、弹药管理规定，非法持有枪支弹药的行为
- 2011年08月26日2011年8月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6．3950元
- 2011年08月26日三农改革基本达到了预期的目标，三农业务利润增幅接近八成
- 2011年08月26日中国应根据自身需要加强金融市场建设，包括相关的基础设施建设以及加深对金融市场运作的理解等
- 2011年08月26日报告说，如果国际油价仍处于目前水平，有必要进一步上调国家管制的油品价格，以控制财政补贴
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