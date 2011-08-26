康菲中国承认渤海蓬莱油田发现新漏油点 已达16个 2011年08月26日 截至24日，C平台附近海床累计回收油污387．4615立方米，占已发现油污的96．87％

人民币对美元汇率中间价26日继续回落 2011年08月26日 2011年8月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6．3950元

诺奖得主斯科尔斯称提升人民币国际地位还需时日 2011年08月26日 中国应根据自身需要加强金融市场建设，包括相关的基础设施建设以及加深对金融市场运作的理解等