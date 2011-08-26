9月1日起广东836个药品降价 2011年08月26日 国家调整公布的459个代表药品价格，调整后的最高零售价格比现行规定价格平均降低14%；广东省公布的377个剂型规格，调整后的最高零售价格比现行规定价格平均降低23.5%

美国称利比亚境内化学武器和铀浓缩原料安全 2011年08月26日 纽兰当天在例行记者会上说，利比亚核计划所有敏感部件已于2004年初被移除，最后一部分用于制造核弹的高浓缩铀也于2009年被转移出利比亚

林道诺贝尔奖经济学奖得主大会侧记 2011年08月26日 来自65个国家的370多名青年经济学人聚会于此，聆听世界巨匠们的声音，在思想交流和问答互动中获得启示

上海巴安水务等创业板四公司今起招股 2011年08月26日 上海巴安水务股份有限公司、洛阳隆华传热科技股份有限公司、深圳市佳创视讯技术股份有限公司和江苏通光电子线缆股份有限公司等四家创业板公司今日起招股

陕煤股份IPO申请29日上会 2011年08月26日 预披露材料显示，陕煤股份本次拟发行不超过20亿股Ａ股股票，发行后总股本不超过110亿股。本次计划募集资金约172.51亿元人民币，主要用于煤矿及配套设施建设、资源储备及补充公司营运资金三个方面