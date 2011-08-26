- 2011年08月26日国家调整公布的459个代表药品价格，调整后的最高零售价格比现行规定价格平均降低14%；广东省公布的377个剂型规格，调整后的最高零售价格比现行规定价格平均降低23.5%
- 2011年08月26日日前，上海水木动画股份有限公司以侵害著作权为由，将索尼(中国)及北京华夏安业科技有限公司一并告上法庭。据悉，北京市东城区人民法院已正式受理该案。
- 2011年08月26日纽兰当天在例行记者会上说，利比亚核计划所有敏感部件已于2004年初被移除，最后一部分用于制造核弹的高浓缩铀也于2009年被转移出利比亚
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日堪萨斯城联储行长托马斯-霍尼格表示，美国会有20%的可能陷入经济衰退。
- 2011年08月26日年初至今，阿根廷、墨西哥、巴西、土耳其、印度等发展中国家的涉华贸易救济案件已多达约40起，其中新发起案件14起
- 2011年08月26日日前，商务部发布公告称，秘鲁已针对来自中国的上釉墙面瓷砖发起反倾销调查。这是继阿根廷之后，拉美针对中国陶瓷行业发起的第二起反倾销调查。
- 2011年08月26日中央必须争取在未来两、三个月落实有效协助中小企，包括融资、开拓内需市场等针对性援助措施，若这些措施不能生效，年底企业倒闭潮将不单冲击经济，甚至冲击社会稳定
- 2011年08月26日一汽集团旗下主营整车的一汽轿车(000800.SZ)8月26日公布2011年中期财务报告，虽然据valuetool平台统计，公司上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的53%，超市场预期，但是公司进入资本开支高峰期，对业绩有所影响。
- 2011年08月26日未来卖掉闲置的土地或许将成为高校还债的重要途径之一。 几年前吉林大学曾爆出负债高达30多亿，不得不靠卖地来还债
- 2011年08月26日中海集运今年上半年净亏损6.1亿元（人民币，下同）。不过，该公司董事总经理黄小文25日表示，下半年在油价平稳的基础上，运价或提升，业绩有望优于上半年。
- 2011年08月26日来自65个国家的370多名青年经济学人聚会于此，聆听世界巨匠们的声音，在思想交流和问答互动中获得启示
- 2011年08月26日中国远洋控股股份有限公司26日表示，公司上半年出现净亏损，因国际贸易有所放缓、燃油成本上升。
- 2011年08月26日有多位消息人士表示，包括三星株式会社、正大集团以及万通在内的多家北京CBD核心区中标者未在合同约定的时间内交齐土地出让金。
- 2011年08月26日斯科尔斯还向记者表达了他对美国未来发展的乐观态度，坚信美国不会出现“失去的十年”
- 2011年08月26日上海巴安水务股份有限公司、洛阳隆华传热科技股份有限公司、深圳市佳创视讯技术股份有限公司和江苏通光电子线缆股份有限公司等四家创业板公司今日起招股
- 2011年08月26日预披露材料显示，陕煤股份本次拟发行不超过20亿股Ａ股股票，发行后总股本不超过110亿股。本次计划募集资金约172.51亿元人民币，主要用于煤矿及配套设施建设、资源储备及补充公司营运资金三个方面
- 2011年08月26日有分析认为苹果的战略大局已基本稳定，乔布斯的功成身退不会撼动苹果在智能终端市场的地位
- 2011年08月26日塔迪奇25日在接受塞尔维亚塔纽格通讯社采访时说：“塞尔维亚不会放弃其在科索沃的人民，也不会放弃欧洲一体化进程。如果非要塞尔维亚作出一个选择，我的回答将是塞尔维亚不会放弃任何一种合法权益”
- 2011年08月26日西甲联赛在延误开赛一轮后，劳资双方25日晚终于达成一致，结束了“赛季取消”的危机。而曾有“小世界杯”之称的意甲的新一轮谈判正一步步陷入停摆的泥潭
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富