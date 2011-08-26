- 2011年08月26日中国国家发改委主任张平指出，要继续加强对地方政府性债务监管，加快建立规范的地方政府举债融资机制。
- 2011年08月26日“圣杯”号月球探测器目前已整装待发，预计将于9月8日从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空，用于探测月球的内部构造
- 2011年08月26日
- 2011年08月26日内政大臣特雷莎·梅召集了这次会议，与会的有英国文化、奥林匹克、媒体与体育大臣杰里米·亨特和外交部、警方等相关部门的官员。社交媒体网站的代表包括“脸谱”、“推特”等，还有黑莓手机运营方的代表
- 2011年08月26日国家海洋局局长刘赐贵在25日表示，这次溢油事故是我国最严重的海洋环境生态事故，渤海的环境特点决定了这次事故将对海洋环境造成严重污染
- 2011年08月26日第五届东亚-拉美合作论坛外长会议25日在布宜诺斯艾利斯举行。来自亚洲、大洋洲和拉美地区的34个成员国的外长、副外长或政府高级代表出席会议
- 2011年08月26日面对全球金融市场的剧烈震荡，亚洲和拉美国家表示将加快建设地区性的金融安全体系，建立拉美储备基金等地区性金融稳定基金，确保地区金融市场的稳定
- 2011年08月26日数据同时显示，截至7月底，法国长期（一年以上）失业人数达157.2万人，环比增长0.8%，同比增长9.2%
- 2011年08月26日他说：“美联储希望借此显示自己正在参与危机处理，但是它们也应该知道，第二轮量化宽松已经给其他地区带来不少问题”
- 2011年08月26日对一些性质恶劣、影响重大的危害食品安全犯罪案件，相关地方人民法院依法从重、从快进行了公开审判
- 2011年08月26日在25日的磋商中，美国同意在文字上做修改，不提及“全国过渡委员会”，而用“相关当局”取代，美国和南非双方因此达成了一致，扫除了解冻资金的障碍
- 2011年08月26日袭击者可能使用遥控器引爆安放在该市一处什叶派清真寺附近的汽车炸弹，导致人员伤亡，并致使现场附近15辆汽车和4座建筑物起火
- 2011年08月26日纽兰说，利比亚反对派“全国过渡委员会”不大可能要求外界派遣维和部队。她认为，外国军队不会部署到利比亚
- 2011年08月26日印度尼西亚《雅加达环球报》消息,印尼交通部长农贝里24日表示,今年5月印尼鸽记航空公司中国产新舟60飞机空难是人为操作失误导致,最终调查报告将很快公布。
- 2011年08月26日奥斯塔片科同时表示，目前还未确定“格洛纳斯-M”导航卫星的下次发射时间，预计有可能是9月上旬，但具体日期需要在货运飞船发射失败原因调查结束后才能确定
- 2011年08月26日自杀式袭击者驾驶安装爆炸装置的车辆，冲进费卢杰市区一个警察局并引爆炸弹，导致该警察局和附近多所民用建筑损毁。袭击者本人也死于爆炸
- 2011年08月26日与会者同意在8月底前解冻25亿美元的卡扎菲政权国外资产并向利比亚“全国过渡委员会”提供这笔资金。声明要求联合国主导利比亚战后的援助事务
- 2011年08月26日25日，联想控股集团董事长柳传志表示对惠普出售PC业务表现出谨慎态度。他认为收购价格以及PC业务和新业务的比较都是值得考量的问题。
- 2011年08月26日贾利勒在当天召开的新闻发布会上说，反对派武装在扎维耶获得大量石油资源，足够整个利比亚使用数月。此外，反对派还获得可够一年所用的药品，并在首都的黎波里一粮食仓库内发现大量储备，足够首都使用一年
- 2011年08月26日勒加尔说，阿丽亚娜公司计划发射的“联盟”运载火箭和俄罗斯发射失败的火箭型号不一样，所以“进步M-12M”的发射失败不会对法属圭亚那库鲁航天中心的发射计划造成影响
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