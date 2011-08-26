国际油价２５日小幅收高 2011年08月26日

英国政府与社交媒体网站商讨网络监管 2011年08月26日 内政大臣特雷莎·梅召集了这次会议，与会的有英国文化、奥林匹克、媒体与体育大臣杰里米·亨特和外交部、警方等相关部门的官员。社交媒体网站的代表包括“脸谱”、“推特”等，还有黑莓手机运营方的代表

中国将积极推动亚洲和拉美关系发展 2011年08月26日 第五届东亚-拉美合作论坛外长会议25日在布宜诺斯艾利斯举行。来自亚洲、大洋洲和拉美地区的34个成员国的外长、副外长或政府高级代表出席会议

东亚拉美国家呼吁尽快落实国际金融体系改革 2011年08月26日 面对全球金融市场的剧烈震荡，亚洲和拉美国家表示将加快建设地区性的金融安全体系，建立拉美储备基金等地区性金融稳定基金，确保地区金融市场的稳定

法国失业人数连续三个月上升 2011年08月26日 数据同时显示，截至7月底，法国长期（一年以上）失业人数达157.2万人，环比增长0.8%，同比增长9.2%

各地法院上半年公开审理食品安全案104件 2011年08月26日 对一些性质恶劣、影响重大的危害食品安全犯罪案件，相关地方人民法院依法从重、从快进行了公开审判

美国和南非就解冻15亿美元利比亚资产达成一致 2011年08月26日 在25日的磋商中，美国同意在文字上做修改，不提及“全国过渡委员会”，而用“相关当局”取代，美国和南非双方因此达成了一致，扫除了解冻资金的障碍

伊拉克南部城市汽车炸弹爆炸致39人伤亡 2011年08月26日 袭击者可能使用遥控器引爆安放在该市一处什叶派清真寺附近的汽车炸弹，导致人员伤亡，并致使现场附近15辆汽车和4座建筑物起火

美国支持在联合国领导下向利比亚提供警察支援 2011年08月26日 纽兰说，利比亚反对派“全国过渡委员会”不大可能要求外界派遣维和部队。她认为，外国军队不会部署到利比亚

伊拉克自杀式汽车炸弹袭击致10名警察死伤 2011年08月26日 自杀式袭击者驾驶安装爆炸装置的车辆，冲进费卢杰市区一个警察局并引爆炸弹，导致该警察局和附近多所民用建筑损毁。袭击者本人也死于爆炸

利比亚问题联络小组讨论利比亚战后局势 2011年08月26日 与会者同意在8月底前解冻25亿美元的卡扎菲政权国外资产并向利比亚“全国过渡委员会”提供这笔资金。声明要求联合国主导利比亚战后的援助事务

利比亚反对派称获得大批能源食品储备 2011年08月26日 贾利勒在当天召开的新闻发布会上说，反对派武装在扎维耶获得大量石油资源，足够整个利比亚使用数月。此外，反对派还获得可够一年所用的药品，并在首都的黎波里一粮食仓库内发现大量储备，足够首都使用一年