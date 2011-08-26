俄罗斯官员说天然气管道项目将改善朝韩关系 2011年08月26日 俄罗斯和韩国于2009年就供气事宜达成协议，双方就管道铺设路线准备了数个方案，后因朝韩关系紧张未能落实

俄罗斯释放在日俄争议海域拘留的日本人 2011年08月26日 该男子从北海道网走市乘坐小船前往知床半岛海域，不料被强劲的海流带到国后岛北部海域，其无侵犯俄罗斯边境的意图

利比亚反对派在首都围攻疑似卡扎菲儿子藏匿处 2011年08月26日 利反对派怀疑卡扎菲的一个儿子藏身在该小区，反对派武装已经包围了该小区

美国上周首次申请失业救济人数上升5000 2011年08月26日 经季节性调整，在截至8月20日的一周内，美国首次申请失业救济人数比前一周增加5000，升至41.7万，为一个月以来最高水平

的黎波里发生激烈交火 阿盟承认利反对派合法性 2011年08月26日 当天下午，在不少外国记者栖身的市中心科林西亚饭店附近发生激烈交火，反对派称饭店附近的建筑内藏有忠于卡扎菲的狙击手

卡恩近期可能到访国际货币基金组织 2011年08月26日 斯特劳斯-卡恩到访总部位于华盛顿的国际货币基金组织将会是“私人性质”的访问，他“最早有可能在下周”访问基金组织

菅直人今日可能正式宣布辞职 29日确定新首相 2011年08月26日 如果辞职，距离他正式出任第94任首相，只有400多天。尽管如此，他已经是近五任日本首相中，任职时间最长的一位了

国资委要求央企两年内完成矿山企业信息化建设 2011年08月26日 同时三大电信运营商要把参与央企信息化建设当作发展新业务、开拓新市场的重要机遇