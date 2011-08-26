欧洲四国延长股票卖空禁令期限 2011年08月26日 总部设在巴黎的欧洲证券和市场管理局25日发表声明说，法国、西班牙、意大利和比利时四国当天决定延长本月11日宣布的股票卖空禁令

奥巴马与经济团队商谈就业及减赤新举措 2011年08月26日 美财政部长盖特纳、白宫行政管理和预算局局长雅各布·卢、白宫国家经济委员会主任吉恩·斯珀林等经济高官当天与奥巴马举行了电话会议，讨论了正在研究中的创造就业、减少赤字等方面的政府新举措

中粮与丰益国际竞购澳糖厂 2011年08月26日 《财经》综合报道 24日，中粮集团称，该公司已经通过其在澳子公司塔利糖业（Tully Sugar）向Proserpine Cooperative Sugar Milling Association Ltd.发出了1.2亿澳元（约合8.02亿元人民币）的收购提议。塔利糖业是今年7月中粮刚刚以1.36亿澳元收购的。

招商证券在韩国首尔设立办事处 2011年08月26日 作为首家向中国证监会报备设立韩国办事处的中国券商，招商证券内地香港两地业务平台将为促进中韩两国经济往来发挥更大作用