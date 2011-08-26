- 2011年08月26日“天然气市场组织运营方式正发生变化，地方力量在凸显。”刘毅军认为，各地方企业将会以极高的积极性参与正在加速扩展的天然气终端市场。
- 2011年08月26日除黑龙江外，其他省区市纯花生油价格均上涨，其中重庆、江苏、福建涨幅居前，分别为15.2%、10.3%、8.6%。
- 2011年08月26日总部设在巴黎的欧洲证券和市场管理局25日发表声明说，法国、西班牙、意大利和比利时四国当天决定延长本月11日宣布的股票卖空禁令
- 2011年08月26日公司上半年因处置高新区地块收储获得收益，使得净利同比暴增4627%
- 2011年08月26日公司业绩大幅增长，但应收账款增逾六成，短期借款增七倍，现金流处于紧绷状态
- 2011年08月26日昨天，诺基亚发布了最新版本的塞班贝拉(SymbianBelle)系统，以及搭载这一系统的三款手机。
- 2011年08月26日美财政部长盖特纳、白宫行政管理和预算局局长雅各布·卢、白宫国家经济委员会主任吉恩·斯珀林等经济高官当天与奥巴马举行了电话会议，讨论了正在研究中的创造就业、减少赤字等方面的政府新举措
- 2011年08月26日受累经纪业务下滑和投行业务减少，2011年1-6月，公司营业收入为7.04亿元，同比下降13.65%，净利润为2.05亿元，同比下降30.64%
- 2011年08月26日诺奖得主认为，主权债务危机是整个西方体制面临的一个重大问题。如果政治家不能尽快控制这场危机，美欧经济将陷入长年停滞，并与亚洲和拉美国家的崛起相反走入衰落
- 2011年08月26日上半年净息差为2.79%，较1季度持平，2季度成本收入比有所反弹
- 2011年08月26日24日，中粮集团称，该公司已经通过其在澳子公司塔利糖业（Tully Sugar）向Proserpine Cooperative Sugar Milling Association Ltd.发出了1.2亿澳元（约合8.02亿元人民币）的收购提议。塔利糖业是今年7月中粮刚刚以1.36亿澳元收购的。
- 2011年08月26日上半年净息差为2.60%，较2010年全年2.44%的息差水平有所提高
- 2011年08月26日作为首家向中国证监会报备设立韩国办事处的中国券商，招商证券内地香港两地业务平台将为促进中韩两国经济往来发挥更大作用
- 2011年08月26日中国国际航空股份有限公司25日公布，今年上半年净利润同比下降13%，受燃油成本上升拖累。
- 2011年08月26日北京市房地产交易管理网数据统计，8月1日至今，北京现房共成交619套，日均成交仅约27套，较7月日均成交42套大跌约32%。与此同时，北京现房的库存容量已攀升至37656套，直逼38000套高位，库存水平接近历史最高位。
- 2011年08月26日北京市房地产交易管理网数据统计，8月1日至今，北京现房共成交619套，日均成交仅约27套，较7月日均成交42套大跌约32%。与此同时，北京现房的库存容量已攀升至37656套，直逼38000套高位，库存水平接近历史最高位。
- 2011年08月26日今年前7个月，俄罗斯汽油价格上涨11.1%，全国多数地区均出现油价上涨情况
- 2011年08月26日当前，我国经济社会发展形势总体是好的。但也要清醒地看到，发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出，国际环境和国内经济运行中又出现了一些新情况、新问题、新矛盾
- 2011年08月26日法国金融市场管理局宣布延长至11月11日。这一禁令在本月初开始实施，原定于本周五到期
- 2011年08月26日与高管汹涌离职相伴的是，中小板、创业板出现了减持套现潮。7月份中小板发生高管减持215笔，合计套现近10亿元，8月份以来中小板高管减持市值已超过16亿元。市场剧烈震荡，使得高管套现意愿增强。
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