- 2011年08月26日8月25日，德国股市DAX指数在15分钟内突然大幅下跌约4%，投资者们抛售德国股指期货，这令德国DAX指数、美国股市以及整个欧洲股市都受到拖累，出现集体下跌
- 2011年08月26日8月5日，国家发改委、国土资源部以及住房城乡建设部联合发文，叫停主题公园审批。但据调查，各地在建的主题公园项目并未立即停工。据悉，中国有1500亿元被套牢在2500多个主题公园上，其中70%亏损。
- 2011年08月26日《RQFII细则或下月出台 29机构抢200亿额度》等9则
- 2011年08月26日谷歌Chrome浏览器在5月已开始整合语音转文本(speech to text)功能
- 2011年08月26日此前在2008年金融危机期间，巴菲特曾出资50亿美元买入高盛集团优先股，后者于今年花费55亿美元将这部分优先股赎回。
- 2011年08月26日记者采访多位银行人士了解，银行在期货市场的黄金空单主要是为了对冲风险，而市场对于银行的巨额浮亏质疑，其实只考虑了交易的一端，而忽略了现货交易才是大头。
- 2011年08月26日尽管黄金市场早盘延续24日跌势，但全球股市全线下跌导致避险情绪开始蔓延，从而为黄金提供了支撑
- 2011年08月26日投资者依然对美国联邦储备委员会主席伯南克即将于26日发表的讲话持谨慎乐观态度，认为伯南克有可能暗示新一轮经济刺激政策
- 2011年08月26日中国石油天然气股份有限公司25日发布公告称，上半年归属于公司股东的净利润660.07亿元，同比增长1%。同时，炼油与化工业务板块经营亏损209.93亿元，与上年同期相比，经营利润减少264.51亿元。
- 2011年08月26日投资者对欧洲金融局势存有担忧，巴菲特投资50亿美元入股美洲银行的消息也未能提振纽约股市
- 2011年08月26日依据民航当局相关规定，本着对事实负责任的态度，在调查期间，吉祥航空暂不发布细节信息。正积极配合民航当局的调查工作，“在调查结论发布前，公司对所涉及的航班飞行机组成员暂停飞行以配合调查”。
- 2011年08月26日上半年，14家上市券商自营投资收益占营业收入比重接近17%，这明显高于整个行业的平均水平。其中6家券商的投资收益占比超过20%，包括中信、太平洋、招商、广发、长江、西南证券等。
- 2011年08月26日上半年，勘探与生产板块仍然是中国石油最重要的盈利贡献板块
- 2011年08月26日工信部昨日（25日）发布《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》，明确表示将对实施准入管理，一定区域内将不再批复新建项目，并对浓缩果蔬汁（浆）加工行业选址进行规范。
- 2011年08月26日
- 2011年08月25日这次溢油事故是我国最严重的海洋环境生态事故，渤海的环境特点决定了这次事故将对海洋环境造成严重污染，如不能对事故进行妥善处理，必将使海洋遭受严重的生态灾难，沿岸渔民、养殖户的权益，国家的海洋生态利益将受到严重损害
- 2011年08月25日截至7月末，我国银行业金融机构总资产（境内）为103．18万亿元，较6月末的104．14万亿元减少9658亿元；总负债（境内）96．67万亿元，较6月末减少1．13万亿元。
- 2011年08月25日美国银行周四宣布，已经与亿万富翁投资人沃伦巴菲特达成相关协议，后者将通过其控制的伯克希尔哈撒韦公司向该行投资50亿美元。
- 2011年08月25日金万永表示，已超过100年地震周期的纽约，“任何时间都可能发生大地震，如果明天发生大地震，我不觉得惊讶，我们也无法知道发生在哪里”。他说，大地震确切的时间很难确定。
- 2011年08月25日工行上半年对房地产类贷款增长3.15%，房地产不良贷款余额和不良率双降
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