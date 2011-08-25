中国石油上半年实现净利润660亿元 2011年08月26日 上半年，勘探与生产板块仍然是中国石油最重要的盈利贡献板块

7月末我国银行业总资产和总负债环比双双下降 2011年08月25日 截至7月末，我国银行业金融机构总资产（境内）为103．18万亿元，较6月末的104．14万亿元减少9658亿元；总负债（境内）96．67万亿元，较6月末减少1．13万亿元。