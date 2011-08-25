12家上市银行逾期贷款总额超3200亿元 2011年08月25日 根据银行半年报统计，12家银行逾期贷款总额达到约3270．14亿元，较今年年初增长约3．4％；12家银行中，有9家逾期贷款余额较年初增加，增幅均值为12．8％，有6家银行增幅超过10％。

丹麦通过银行新救助计划 2011年08月25日 丹麦经济与商务大臣布里安·米克尔森说，“我们为银行业提供一些更稳定的条件，这对于银行业未来的发展非常重要。银行业是丹麦经济的火车头。”

4名在利比亚遭绑架的意大利记者获释 2011年08月25日 被绑架记者中包括一名女性。4名记者中，两人来自意大利发行量最大的《晚邮报》，另外两人分别来自《新闻报》和《前途报》。