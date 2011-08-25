- 2011年08月25日根据银行半年报统计，12家银行逾期贷款总额达到约3270．14亿元，较今年年初增长约3．4％；12家银行中，有9家逾期贷款余额较年初增加，增幅均值为12．8％，有6家银行增幅超过10％。
- 2011年08月25日荷美尔食品公司(HRL)周四表示，第三财季净盈利增长15%，得益于其食品杂货与Jennie-O火鸡产品的强劲销售，以及海外业务的强劲表现
- 2011年08月25日财报显示，亏损或是太平洋百货退出的重要原因，而租金大涨，无疑给本就并不良好的盈利状况雪上加霜
- 2011年08月25日目前，吉祥航空已经对所涉及的航班飞行机组成员暂停飞行以配合调查。
- 2011年08月25日按计划，太平洋百货盈科店将于今年10月25日正式闭店谢客；太平洋百货五棵松店，也将于年底前关闭。
- 2011年08月25日丹麦经济与商务大臣布里安·米克尔森说，“我们为银行业提供一些更稳定的条件，这对于银行业未来的发展非常重要。银行业是丹麦经济的火车头。”
- 2011年08月25日截至24日20时，辽宁已有7名炭疽病患者治愈出院，其余28名患者继续在医院接受治疗，无死亡病例。
- 2011年08月25日被绑架记者中包括一名女性。4名记者中，两人来自意大利发行量最大的《晚邮报》，另外两人分别来自《新闻报》和《前途报》。
- 2011年08月25日中国将建立规范的地方政府举债融资机制，将债务收支分类纳入预算管理，动态监控地方政府性债务。严格控制地方政府举债和担保承诺行为，继续清理规范地方政府融资平台公司。
- 2011年08月25日中国国家发改委主任张平表示，中国部分城市房价涨幅收窄。目前，一些城市房地产市场已出现降温迹象。
- 2011年08月25日阿盟秘书长阿拉比在埃及说：“我们一致认为，现在是利比亚恢复在阿盟合法席位的时候了。全国过渡委员会将是利比亚国家的合法代表。”
- 2011年08月25日8月23日上午，江西南昌第一医院门前发生了一起大规模的持械斗殴事件，造成15人受伤，3辆面包车受损。
- 2011年08月25日专家警告，未来几个月内，随着经济增长减缓，澳大利亚将有10万人面临失业。
- 2011年08月25日2011年1月26日参与北京购车摇号中签后未用于购买的个人小客车配置指标为1401个，这些浪费指标将首次重回摇号池。
- 2011年08月25日统计显示，9月份股改限售股的解禁市值为95．34亿元，比8月份的276．93亿元减少181．59亿元，减少幅度为65．57％。首发、增发配售、定向增发等部分的解禁市值为553．68亿元。
- 2011年08月25日影响当前中国经济稳定运行的不利因素不少，其中之一是价格总水平仍可能高位运行。
- 2011年08月25日中国国家主席胡锦涛25日说，中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一，也希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全。
- 2011年08月25日2011年上半年工行实现税后利润1096亿元人民币，同比增长29%；每股盈利达0.31元，每股净资产2.46元，分别比去年同期增加了0.06元和0.35元
- 2011年08月25日国航、南航均将于25日晚间同时发布中期业绩，预计国内市场业绩将好于国际
- 2011年08月25日台湾当局领导人马英九24日表示，1992年11月两岸两会以书面方式达成“九二共识”。这一共识一旦不被承认，两岸关系恐又回到民进党执政时期的状况。
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