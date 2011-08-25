不变乔布斯 2011年08月25日 财经网记者许竞 不变的行头、不变的脾气，不变地追求细节，他就是乔布斯

7月末中国银行业总资产惊现下滑 2011年08月25日 《财经》综合报道 7月末银行业总资产环比降近1万亿元