- 2011年08月25日中国区域科学协会副会长、中国科学院地理科学与资源研究所研究员毛汉英认为，因为受自然条件因素和基础设施条件的制约，所以，“2020年以前，北冰洋开发只能说‘试探性开发’， 2020年或2030年以后才会有大规模的开发”。
- 2011年08月25日不变的行头、不变的脾气，不变地追求细节，他就是乔布斯
- 2011年08月25日中方专家呼吁，在考察、开发北极方面，希望中俄科学家能携手合作
- 2011年08月25日拨备覆盖率提高到217.5%，拨备率上升了将近50%，拨贷比达到3.64%，也是行业最高水平
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日以主管副市长为组长，市发改委、经信委、建委，市公安局、环保局、规划局、质监局、安监局等多个部门为成员单位的福佳大化PX项目停产搬迁工作领导小组
- 2011年08月25日中国前期为应对物价过快上涨的紧缩政策对出口企业造成很大影响，广东沿海小企业资金非常困难，有的已经出现资金断裂
- 2011年08月25日这座“H+Y”字行的人行天桥号称成都“史上最复杂”的天桥
- 2011年08月25日现在的经济适用房既违反了市场化原则，又违反了广义社会保障的公平原则。经适房制度是计划经济思维的一种产物，由政府包办了本应由市场解决的问题，它面临一些难以突破的瓶颈困境，便是必然的了。
- 2011年08月25日人民币升值将导致外储损失，同时更重要的是将导致国内通胀，短期内抛售美债不是一个正确的选择。
- 2011年08月25日进口天然气的进口环节增值税退税政策未能获得业绩追捧。
- 2011年08月25日对日本信用评级下调，新川陆一指出，日本国内的大多数投资家还是认为，日本国债很安全。即使信用评级被降低，日本国内投资家的行为还是在短期内没有变化。基于以上原因，海外投资者不必过于担心日本债务风险。
- 2011年08月25日由于我国不允许缺席审判，因此，当犯罪嫌疑人逃匿或者死亡而无法到案时，诉讼程序就无法启动，使得犯罪分子的财产长期无法得到追缴。
- 2011年08月25日浮息债利差处于历史高位，令浮息债需求好于固息债
- 2011年08月25日虽然海南曾在今年3月发布楼市限购政策，但据调查显示，不少楼盘并未严格执行限购。
- 2011年08月25日7月末银行业总资产环比降近1万亿元
- 2011年08月25日南通电脑城所在楼体为多层建筑，当时楼顶正在施工。据现场救援人员初步判断，火是由建筑材料着火引起的。在楼里发现3名头戴安全帽人员，已经死亡
- 2011年08月25日中国商务部新闻发言人沈丹阳24日表示,中国在利比亚只有承包工程,没有直接投资,一些媒体有关中国在利比亚投资损失的报道是不确切的。
- 2011年08月25日中国商务部新闻发言人沈丹阳24日表示,中国在利比亚只有承包工程,没有直接投资,一些媒体有关中国在利比亚投资损失的报道是不确切的。
- 2011年08月25日巴菲特3月份同意以约90亿美元收购全球最大的润滑油添加剂生产商Lubrizol。伯克希尔-哈撒韦3月14日称，其将为每股Lubrizol股票支付135美元现金。此收购交易还包括7亿美元的净债务。
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