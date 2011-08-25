全国工商联公布２０１０年中国民营企业５００强名录 2011年08月25日

天津房价连降三月 高定价时代将走向终结 2011年08月25日

国内现货金银纷纷大跌 2011年08月25日 数据显示，上海黄金交易所黄金Au99．95收盘于每克360．78元，下跌了19．53元，共成交3356公斤；黄金Au99．99收盘于每克361．01元，下跌19．44元，共成交7135．40公斤

郑州廉租房家庭物业费由政府全额承担 2011年08月25日