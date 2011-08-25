- 2011年08月25日中国GDP可能比官方数据高10-15%，真正的消费占GDP比例为40-50%，而投资比例为35-40%
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日数据显示，上海黄金交易所黄金Au99．95收盘于每克360．78元，下跌了19．53元，共成交3356公斤；黄金Au99．99收盘于每克361．01元，下跌19．44元，共成交7135．40公斤
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日数据显示，上海期货交易所黄金期货交易最为活跃的12月份合约早盘以跌停开盘，报每克363．51元，盘中尽管一度打开跌停，但下午开盘后投资者平仓离场使得期价再次封于跌停。
- 2011年08月25日目前国内出口货物经上海港作国际中转的不到10%，通过釜山等其他亚洲国家港口中转的约占40%以上
- 2011年08月25日铁道部曾规划大秦铁路2011年运量为4.5亿吨，这个目标或将无法完成
- 2011年08月25日SOHO中国持有物业增加，结算面积减少，导致上半年营业额同比下降69%，然净利润增长2%。
- 2011年08月25日中南建设的负责率和净负债率分别上升至80.3%和102%，偿债压力较大。公司重点布局的长三角三线城市也有可能后续纳入限购
- 2011年08月25日上半年海工订单情况不太理想，加之近期国际油价有所下跌，接单量预计较年初计划有所下降
- 2011年08月25日吴菊萍救了妞妞后不久，杭州市学军小学的少先队员联名写了封信给市委书记黄坤明，“黄伯伯，能不能建一个手的雕塑来纪念这件事？”倡议得到广泛赞同
- 2011年08月25日陈全国同志任西藏自治区党委委员、常委、书记；张庆黎同志不再担任西藏自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用
- 2011年08月25日卡塔尔航空方面确认，当时该航班安全降落虹桥机场后，飞机油箱里还存有5吨油，可续航半个小时，并非网上流传的仅有5分钟飞行时间。
- 2011年08月25日白宫经济顾问委员会前主席格伦·哈伯德认为，QE3的影响必将有限，有可能还会引发通胀加剧的预期风险。他并认为，QE3不会就此诞生。
- 2011年08月25日中国商飞原董事长张庆伟，已经正式前往河北，担任河北省委副书记、常委、委员等职位
- 2011年08月25日【《财经》综合报道】 据外交部网站消息，外交部发言人马朝旭25日就美国发表《2010年国家反恐报告》答记者问时表示，中方愿继续本着平等、互利原则与美方加强反恐合作。同时，中方在“东突”问题上的关切应得到切实尊重，反对搞“双
- 2011年08月25日汪涛指出，瑞银全球宏观经济团队已于7月末下调了美国经济增速预测。基于更紧的金融条件以及比原来于向更严厉的紧缩性财政政策，瑞银对2012年欧元区经济增速预测也从2%下调至1%。
- 2011年08月25日“维基解密”日前在其网站上公布了美国大选后，利比亚领导人奥马尔·穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar al-Gaddafi）写给奥巴马的一封信，信中以“亲爱的美国总统奥巴马先生”为开头，祝贺奥巴马当选为美国首位非洲裔总统。
- 2011年08月25日今年后几个月财政收入增幅会有所回落，财政收入增幅将呈前高后低走势。
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