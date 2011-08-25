- 2011年08月25日美国国家公园管理处在声明中说，华盛顿纪念碑结构复杂，管理处将继续进行内部检查，以确定重新开放的时间。检查期间，纪念碑将关闭。
- 2011年08月25日福布斯杂志公布的100位最具影响力女性名单中,包括8位国家和地区元首、29位企业执行长,平均年龄54岁,集体掌管30兆美元资产,其中22人单身。
- 2011年08月25日建发股份上半年实现营业总收入381.05亿元，同比增长29.72%
- 2011年08月25日花旗表示，金融市场环境突然趋紧，加上怀疑货币和财政刺激措施是否存在打破经济与市场间恶性循环的空间，这两方面因素加剧了全球经济的下行风险。
- 2011年08月25日反对派武装人员与政府军25日在的黎波里局部地区仍有交战，小规模巷战时有发生。反对派武装人员在的黎波里各个入口均设置了哨卡，盘查当地过往车辆。
- 2011年08月25日据火场附近的目击者称，大约14时左右，看到南通电脑城所在楼体起火，现场黑烟滚滚，而后看到明火，火势一度猛烈
- 2011年08月25日秦光荣，湖南永州人，1972年1月加入中国共产党，1975年8月参加工作，硕士研究生学历
- 2011年08月25日截至8月24日收盘，沪深两市正常交易的股票有11只跌破净资产，其中安阳钢铁以跌破净资产近30%，成为两市“破净王”。
- 2011年08月25日相比主机企业的迅猛发展，我国工程机械行业配套产业却十分薄弱，尤其是关键配套件需要大量进口，不仅制约产品附加值提高，也严重威胁到产业安全
- 2011年08月25日乔布斯的离开，并不是苹果时代的结束。但毫无疑问，这肯定是“科技商业”历史中一个非凡的篇章。
- 2011年08月25日目前，全国白砂糖价格明显高于去年同期，8月24日价格同比涨幅已经超过30%。
- 2011年08月25日截止到收盘，沪指收盘涨74.17点报2615.26点，涨幅2.92%，成交1045.7亿元；深圳成指涨359.98点报11598.93点，涨幅3.2%，成交854.6亿元。板块方面上，两市仅黄金板块小幅下跌，其余板块纷纷飘红，其中金融板块涨幅居前
- 2011年08月25日国家能源局发布《关于进一步做好抽水蓄能电站建设的通知》，指出将杜绝单纯为促进地方经济发展上项目、建抽水蓄能电站。
- 2011年08月25日马英九说，此次推出五项修法与行政措施，“目的都是要展现政府对于维护土地正义、居住正义、缩短贫富差距的决心。”
- 2011年08月25日各级海洋与渔业部门在辖区内发现或得知污染事故的4小时内，应向同级人民政府和上级主管部门报告，并依职责开展调查取证和应急处置工作。不及时报告并处置污染事故的，可依法追究行政直至刑事责任。
- 2011年08月25日8月24日，新加坡统计局公布数据显示，与去年同期相比，反映通货膨胀情况的消费价格指数（Consumer Price Index，简称CPI）在7月份同比上涨了5.4％。若不包括住房成本，消费价格指数同比上涨4.2％
- 2011年08月25日广西壮族自治区党委政法委8月25日发布声明，广西壮族自治区党委政法委从来没有发布此信息，也没有发布该通告，也从来没有接到公安机关关于此案件的报告
- 2011年08月25日今年前7个月，全国住房保障支出1457.57亿元，增长62.9%。
- 2011年08月25日今年7月份，全国财政支出6949.92亿元，比去年同月增加1139.05亿元，增长19.6%。
- 2011年08月25日1-7月累计，全国财政收入66739.92亿元，比去年同期增加15606.95亿元，增长30.5%。
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