- 2011年08月25日乔布斯先生是具有远见卓识的创造者和具有决断力的领导者的结合，没有人能取代他
- 2011年08月25日今年7月份，全国财政收入9864.1亿元，比去年同月增加2080.92亿元，增长26.7%。
- 2011年08月25日分析人士称9月初伴随到期资金激增，公开市场对冲将放量
- 2011年08月25日若不进行其他操作，央行本周将净投放资金160亿元，已连续6周在公开市场实施净投放
- 2011年08月25日司法部门的不作为或不能作为，才是百度等企业违法成本太低的根源，这实际上也推动了百度有恃无恐，不断作恶
- 2011年08月25日因2011年可结算的大部分项目集中在下半年竣工，天业股份中期业绩下滑近5成
- 2011年08月25日公司上半年经营活动现金流由去年同期-6510万元变化至-1.55亿元，公司没有对此作出具体的解释
- 2011年08月25日金鹰股份2季度毛利率上升4个百分点，毛利率连续三个季度持续上升，且创3年新高
- 2011年08月25日截至2010年11月1日，中国60岁以上的老年人达1.78亿，成为全世界唯一一个老年人口超过一亿的国家。
- 2011年08月25日公司依赖教学图书市场而显示出显著的净利增长周期，Q2净利环比锐减
- 2011年08月25日财务费用已成为影响公司利润的重大因素，上半年，公司财务费用高达8921万元
- 2011年08月25日公司投资收益同比减少，再扣除非流动资产处置损益，大冷股份上半年净利润同比减少
- 2011年08月25日2季度公司实现净利润8647万元，同比上升36%，环比上升60%
- 2011年08月25日景顺长城、华夏、嘉实等10家基金公司首批公布半年报，合计亏损超过了300亿元。亏得最多的超过了80亿。但最近基金公司都在前赴后继推出新产品。
- 2011年08月25日整体汽车行业增速放缓，公司积极调整产品结构，扩大规模效应，上半年实现营业收入和净利润同比增长
- 2011年08月25日因1季度基数较低，2季度北新路桥业绩环比上涨幅度较大，同时创下了3年新高
- 2011年08月25日空港股份营业收入、净利润连续三个季度持续上升，中期业绩同比微增5%
- 2011年08月25日营收增加，净利反降，一汽富维上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的37%
- 2011年08月25日虽然电解铅业务利润率下滑，但贵金属业务支撑公司盈利
- 2011年08月25日乔布斯辞职，并力挺库克接手。然而了解库克的人认为他不是一个有远见的人。“伟大的公司很少长盛不衰，苹果面临一项特别的挑战。”斯坦福专家评论说
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