- 2011年08月25日上半年管理费用同比上升52%；销售费用同比上升48%，管理费用、销售费用大涨导致公司利润增副不及营收增幅
- 2011年08月25日我国1：5万地形图数据库已全面建成。对外公布时，泄密信息会有效隐去。对争议疆界的测绘是随着会商而推进，在表示上也与已确定的疆界有所不同
- 2011年08月25日登革热是一种主要由埃及伊蚊传播的病毒性传染病，儿童患者死亡率较高，如何控制登革热传播是一个世界性难题
- 2011年08月25日1902年，在嘉荫曾首次发现“满洲龙”，成为我国最早发现恐龙的产地。根据古生物学家研究，这里又是我国恐龙最晚灭绝的地点
- 2011年08月25日为高效支撑交通规划设计、日常管理、安全应急、政策制定与公众服务，北京将建成包括全路网、各种运输方式、居民出行三个方面的数据采集系统，数据的采集、整合、利用将达到90%以上
- 2011年08月25日公告同时表示，将充分尊重各成员国选举机构的独立性。南盟选举委员会只有在受到成员国政府邀请的情况下才会派遣观察小组对选举进行监督
- 2011年08月25日据西方多家媒体近日披露，法国、英国、意大利、卡塔尔等国暗中向利比亚派遣特种部队，最终帮助利比亚反对派武装在地面战场上取得优势，攻入首都的黎波里
- 2011年08月25日苹果和乔布斯的关系密不可解，但那并不意味着没有乔布斯苹果就无法发展。苹果董事会成员阿特·莱文森表示，苹果董事会完全相信库克是继任CEO一职的正确人选。
- 2011年08月25日据valuetool平台统计，至2季度美盈森营业收入连续三个季度持续上升，2季度营收和净利且创3年新高
- 2011年08月25日北京兵源枯竭现实，预示老年社会人口危机可能提前来临，这对中国经济来说，高储蓄率将不再，支撑之前高速增长的基石消失，我们很快将面临一系列问题
- 2011年08月25日欧洲债务危机以及许多国家政府对失业问题重视不够是两大风险源
- 2011年08月25日公司经营战略开始转为积极，医药板块潜力将持续释放
- 2011年08月25日基金总规模13.6亿元，其中财政资金3亿元，吸纳民间资本10.6亿元
- 2011年08月25日虽然公司主要经营数据增长缓慢，但非航空收入和投资收益的快速增长，推动公司业绩增长
- 2011年08月25日因处于转型阶段，阳光股份中期业绩同比下滑近100%，盈利恢复还需等待。
- 2011年08月25日由于原材料价格的上涨和产品销售价格的下降，上半年净利润骤减八成
- 2011年08月25日虽然汽车行业整体景气度下滑，但公司营业收入和投资收益增加，净利润翻番
- 2011年08月25日受开发商客户确定收入延后等因素影响，世联地产净利润增长速度远远落后于营收，同时现金流也趋紧
- 2011年08月25日管理费用和销售费用大幅增加，公司业绩持续下滑，现金流趋紧
- 2011年08月25日上半年对俄投资最多的前两个国家为瑞士和奥地利，投资金额分别为246.4亿美元和107.3亿美元
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