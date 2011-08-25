研究显示或可利用细菌控制登革热 2011年08月25日 登革热是一种主要由埃及伊蚊传播的病毒性传染病，儿童患者死亡率较高，如何控制登革热传播是一个世界性难题

我国首个有关恐龙灭绝的地层界线被确认 2011年08月25日 1902年，在嘉荫曾首次发现“满洲龙”，成为我国最早发现恐龙的产地。根据古生物学家研究，这里又是我国恐龙最晚灭绝的地点

北京将投入56亿元基本实现交通行业全方位信息化 2011年08月25日 为高效支撑交通规划设计、日常管理、安全应急、政策制定与公众服务，北京将建成包括全路网、各种运输方式、居民出行三个方面的数据采集系统，数据的采集、整合、利用将达到90%以上

南美洲国家联盟将建立地区选举监督机构 2011年08月25日 公告同时表示，将充分尊重各成员国选举机构的独立性。南盟选举委员会只有在受到成员国政府邀请的情况下才会派遣观察小组对选举进行监督

媒体披露多国特种部队暗助利比亚反对派 2011年08月25日 据西方多家媒体近日披露，法国、英国、意大利、卡塔尔等国暗中向利比亚派遣特种部队，最终帮助利比亚反对派武装在地面战场上取得优势，攻入首都的黎波里

彼得·戴蒙德：世界经济存二次探底的真正风险 2011年08月25日 欧洲债务危机以及许多国家政府对失业问题重视不够是两大风险源

陕西现代能源等三只基金列入国家创投计划 2011年08月25日 基金总规模13.6亿元，其中财政资金3亿元，吸纳民间资本10.6亿元

世联地产上半年净利增长远低于营收 2011年08月25日 受开发商客户确定收入延后等因素影响，世联地产净利润增长速度远远落后于营收，同时现金流也趋紧